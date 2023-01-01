Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Третьяковской галерее открылась пермская выставка На вернисаже пели по-коми-пермяцки Поделиться Твитнуть

В Третьяковской галерее (в здании на Крымском валу, 10) 26 сентября открылась выставка произведений из собрания Пермской художественной галереи «От иконы к авангарду» (6 +), приуроченная к 300-летию Перми и 100-летию галереи. В экспозицию вошло 80 произведений: иконы, предметы церковного убранства, деревянная скульптура, живопись.

В экспозиции два основных массива: древнерусское искусство, в том числе деревянная скульптура, и живопись русского авангарда. Эти две коллекции — «титульные» для Пермской галереи и позволяют оценить качество и своеобразие её собрания.

Вернисаж вызвал большой интерес у столичной публики: пришло около 200 человек, в том числе видные искусствоведы и музейщики. Среди первых зрителей были замечены бывший и нынешний директора Пушкинского музея — Марина Лошак и Елизавета Лихачёва, бывший директор Третьяковки Зельфира Трегулова, основатель «Винзавода» Софья Троценко, директор «Мультимедиа арт музея» Ольга Свиблова, директор Центрального музея древнерусского искусства имени Андрея Рублёва Михаил Миндлин и многие другие руководители столичных музеев, а также модельер Александр Васильев, Наталья Солженицына с внуком, генеральный директор «Электростали» Евгений Шильников, президент «КОРТРОСа» Вениамин Голубицкий, представители «Пермского землячества» во главе с Игорем Шубиным и множество столичного бомонда.

После кратких приветствий, с которыми выступили генеральный директор Третьяковской галереи Елена Проничева, её заместитель Татьяна Карпова, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и директор Пермской галереи Юлия Тавризян, начался концерт. Как уже сообщалось, главным исполнителем был хор Пермского театра оперы и балета Parma Voices с программой, представляющей четыре века истории хоровой музыки — от русских духовных песнопений и итальянского барокко до Стравинского и Шостаковича; однако ещё до начала этого концерта гости вернисажа услышали исполнительницу коми-пермяцких народных песен Дашу Калину, которая пела и играла на гуслях, сидя на ступеньках лестницы, усыпанной красными яблоками. В этом антураже певица в красном платье и красной короне выглядела очень эффектно, а её знаменитая «Колыбельная» из спектакля — номинанта «Золотой маски» «К реке» подкупает любого слушателя.

Если Даша Калина расположилась на лестнице, то хор под управлением Екатерины Антоненко — на балконе. Вообще, пространство «Новой Третьяковки» во время вернисажа было использовано по-театральному остроумно.

В качестве постановщиков этой эффектной церемонии выступили программный директор «Пермь-300» Наталья Галкина и художница Ольга Тумакова, которая придумала для Даши Калиной костюм и корону. Яблоки, которые, по замыслу постановщиков, символизируют зрелость и возрождение, после выступления были тщательно собраны и отправлены в Первый московский хоспис.

После концерта гости прошли в помещения экспозиции, где искусствоведы Пермской галереи Татьяна Сысоева, Ольга Старцева, Марина Андренко и Ксения Зубакина проводили для желающих экскурсии.

Экспозиция, дизайнером которой был Эрик Белоусов, разделена на три части. Первый раздел представляет произведения древнерусского искусства — памятники лицевого шитья и иконописи XVII века, связанные с именем и деятельностью Строгановых. Вторая часть посвящена наиболее известной пермской коллекции — храмовой деревянной скульптуре. Завершается экспозиция собранием русской живописи первой половины ХХ века. Представлены произведения художников, что называется, «первого ряда»: Кузьмы Петрова-Водкина, Аристарха Лентулова, Роберта Фалька, Любови Поповой, Ивана Клюна, Александра Родченко, Александра Дейнеки и других.

Выставка «От иконы к авангарду» будет работать в «Новой Третьяковке» до 25 февраля 2024 года.

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