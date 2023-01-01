Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский хор выступит в Третьяковской галерее Parma Voices активно начинает концертный сезон Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

Вчера, 21 сентября, концертный хор Пермского театра оперы и балета Parma Voices открыл сезон 2023/24. Была исполнена Литургия св. Иоанна Златоуста Сергея Рахманинова.

В новом сезоне у хора под руководством Екатерины Антоненко большие планы, готовится много новых программ.

Уже 26 сентября Parma Voices выступит в Москве, в Третьяковской галерее на открытии выставки «От иконы к авангарду» (6+), которая приурочена к 100-летию Пермской художественной галереи и 300-летию Перми.

Прозвучит программа, представляющая четыре века истории хоровой музыки – от русских духовных песнопений и итальянского барокко до Стравинского и Шостаковича. Откроет концерт песня из Воскресного канона Николая Дилецкого – шедевра русского барокко, который, по мысли авторов программы, «рифмуется» с произведениями пермской деревянной скульптуры, представленными в экспозиции. Музыка Дилецкого впервые прозвучит в Москве в новом прочтении, которое стало результатом глубокой исследовательской работы с материалами композитора.

Ближайший концерт Parma Voices в Перми состоится 15 октября. На сцене частной филармонии «Триумф» хор представит программу духовной музыки Николая Черепнина (6+). Многое из того, что создал этот композитор, осталось неизданным, часть работ была издана за рубежом. Лишь благодаря кропотливой работе исследователей наследие Черепнина по крупицам возвращается к российскому слушателю.

21 ноября Parma Voices на сцене Пермского театра оперы и балета исполнит программу «Музыка Сикстинской капеллы» (6+), в которой представлены сочинения композиторов эпохи Возрождения: Жоскена Депре, Джованни Палестрины, Томаса Луиса де Виктория, Джованни Биорди.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.