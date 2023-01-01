Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Пермский хор выступит в Третьяковской галерее
Parma Voices активно начинает концертный сезон
Вчера, 21 сентября, концертный хор Пермского театра оперы и балета Parma Voices открыл сезон 2023/24. Была исполнена Литургия св. Иоанна Златоуста Сергея Рахманинова.
В новом сезоне у хора под руководством Екатерины Антоненко
большие планы, готовится много новых программ.
Уже 26 сентября Parma Voices выступит в Москве, в
Третьяковской галерее на открытии выставки «От иконы к
авангарду» (6+), которая приурочена к 100-летию Пермской художественной
галереи и 300-летию Перми.
Прозвучит программа, представляющая четыре века истории
хоровой музыки – от русских духовных песнопений и итальянского барокко до
Стравинского и Шостаковича. Откроет концерт песня из Воскресного канона Николая
Дилецкого – шедевра русского барокко, который, по мысли авторов программы,
«рифмуется» с произведениями пермской деревянной скульптуры, представленными в
экспозиции. Музыка Дилецкого впервые прозвучит в Москве в новом прочтении,
которое стало результатом глубокой исследовательской работы с материалами
композитора.
Ближайший концерт Parma Voices в Перми состоится 15 октября.
На сцене частной филармонии «Триумф» хор представит программу духовной музыки
Николая Черепнина (6+). Многое из того, что создал этот композитор, осталось
неизданным, часть работ была издана за рубежом. Лишь благодаря кропотливой
работе исследователей наследие Черепнина по крупицам возвращается к российскому
слушателю.
21 ноября Parma Voices на сцене Пермского театра оперы и
балета исполнит программу «Музыка Сикстинской капеллы» (6+), в которой
представлены сочинения композиторов эпохи Возрождения: Жоскена Депре, Джованни
Палестрины, Томаса Луиса де Виктория, Джованни Биорди.
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