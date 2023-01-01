Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Третьяковской галерее открывается пермская выставка Экспонаты покинут старое здание Пермской галереи, а вернутся уже в новое Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермской галереи

27 сентября в Государственной Третьяковской галерее в Москве (Новая Третьяковка, залы № 80-82) открывается выставка «От иконы к авангарду. К 100-летию Пермской художественной галереи и 300-летию города Перми» (6+).

В экспозицию вошло 80 произведений из собрания Пермской художественной галереи: предметы церковной утвари, храмовая скульптура, живописные произведения.

Экспозицию открывает раздел, где представлены произведения древнерусского искусства — памятники лицевого шитья и иконописи XVII века. Практически все они связаны с семьёй Строгановых, которые принесли в земли Перми Великой художественную традицию высокого уровня. Яркое свидетельство этому — шитые золотыми и серебряными нитями предметы церковной утвари, многие из которых украшали когда-то главную церковь Строгановых в Прикамье — храм Похвалы Богородицы в Орле-городке: пелены «Положение во гроб», «Убиение царевича Димитрия», покровцы «Се Агнец», «Распятие» и т.д.

Обширное собрание иконописи, хранящееся в Пермской галерее, представлено всего четырьмя произведениями, однако каждое из них заслуживает отдельного внимания. Так, в экспозицию включены две иконы мастера Оружейной палаты Семёна Хромого. Известно всего пять образов его письма, и четыре из них хранятся в Перми.

«Троица Ветхозаветная» Ильи Филиппова — и вовсе единственная известная работа этого иконописца, также числившегося в Оружейной палате.

В состав выставки включены памятники пермской деревянной скульптуры, представляющие самые популярные её сюжеты и образы, демонстрирующие специфику пермской деревянной храмовой скульптуры, которая проявляется не только в приёмах построения формы, пластике, колорите, но и в особых типажах, а главное — в эмоциональном наполнении, где соединяются наивность, благочестие и высокая духовность.

Фото: пресс-служба Пермской галереи

Ещё одна часть выставки — русская живопись рубежа XIX-ХХ веков: «Портрет мальчика» (1913) Кузьмы Петрова-Водкина, «Церковь в Солнцедаре» (1913) Аристарха Лентулова, «Пейзаж» (1913) Роберта Фалька, «Портрет» (1916) Любови Поповой, «Супрематическая композиция» (1916) Ивана Клюна, «Натюрморт» (1918) Александра Родченко, «Стахановцы» (1937) Александра Дейнеки, полотна русских футуристов Василия Каменского, Давида Бурлюка, Виктора Пальмова.

Кураторы выставки — заведующая выставочным отделом «Третьяковки» Нина Дивова и учёный секретарь галереи Татьяна Юдкевич.

Выставка закроется уже в 2024 году, и экспонаты не вернутся в Спасо-Преображенский собор: они отправятся сразу в новое здание Пермской галереи либо во временное хранилище.

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