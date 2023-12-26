Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Большие гастроли «пермских богов» Где сегодня можно увидеть произведения из коллекции Пермской художественной галереи? Поделиться Твитнуть

Экспозиция Пермской государственной художественной галереи покинула Спасо-Преображенский собор и ждёт вселения в новое здание: его сдача планируется на конец мая, а первые экспозиции откроются ориентировочно в сентябре. Руководство музея разработало на время, остающееся до окончательного переезда коллекции, большую выставочную программу, чтобы произведения из собрания галереи не простаивали без дела, а зрители могли по-прежнему встречаться с любимыми экспонатами. Выставки с участием произведений из ПГХГ проходят по всей России.

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств 23 января прошло официальное открытие программы «Пермское посольство»: часть коллекции Пермской галереи временно будет выставляться в Екатеринбурге, причём не в виде отдельной экспозиции, а внутри постоянной экспозиции ЕМИИ.

«Новый компаньон» уже рассказывал о том, что благодаря картинам из Пермской галереи в выставочном центре «Эрмитаж-Урал» появился зал Якоба Йорданса и художников фламандской школы — это было небольшое предисловие к «Пермскому посольству», сейчас программа работает в полную силу.

В двух зданиях ЕМИИ будет выставлено 50 работ из пермской коллекции. В главном здании на ул. Воеводина, 5 пермские картины войдут в экспозицию «Русское искусство XVIII — начала ХХ века», а в центре «Эрмитаж-Урал» на ул. Вайнера, 11 — в экспозицию «Зарубежное искусство XV — начала ХХ века».

Пермская галерея предоставляет Екатеринбургу работы Фёдора Рокотова, Василия Тропинина, Карла Брюллова, Фёдора Бруни, Ивана Айвазовского, Архипа Куинджи, Ильи Репина, Бориса Кустодиева, Жана-Батиста Грёза, Яна Брейгеля, уже упомянутого Якоба Йорданса и других российских и зарубежных классиков, в том числе самые известные картины пермских художников: «Римские бани» Фёдора Бронникова, «На дворе гостиницы в Риме» и «Две римлянки с бубном и флейтой» братьев Сведомских, «Игра теней» Владимира Плотникова.

«Пермское посольство» будет работать до момента открытия экспозиции ПГХГ в новом здании.

Это далеко не единственное место, где сегодня можно увидеть знакомые и незнакомые экспонаты из Пермской галереи.

Ближе всего к пермякам — выставка «Память территории» (0+) в Центральном выставочном зале.

Приглашённый куратор Анна Щербакова создала экспозицию, состоящую из предметов, которые связаны с важными историческими событиями и эпохами в истории Прикамья от древности до XXI века. В проекте участвуют музеи Пермского края, а также Государственный Эрмитаж.

Пермская галерея представляет экспонаты, связанные с феноменом деревянной скульптуры, памятники иконописи и декоративно-прикладного искусства из наследия Строгановых и редко экспонируемые прикамские пейзажи — всего 15 предметов, среди которых произведения деревянной скульптуры — «Сидящий спаситель» и «Христос Воскресший», икона работы Истомы Савина (XVI век), строгановское золотное шитьё и пейзажи работы Анатолия Каплана и Петра Верещагина.

Выставка работает до 4 февраля.

Поклонникам пермской деревянной скульптуры в эти дни рекомендуется поездка в Ханты-Мансийск, где в Музее природы и человека проходит выставка «Пермские боги» (0+). Куратор выставки, главный хранитель коллекции деревянной скульптуры ПГХГ Ксения Зубакина говорит, что выбор предметов для выездной выставки продиктован стремлением показать ярчайшие образцы барочной скульптуры. В экспозиции представлено 45 предметов из более чем 500, составляющих пермскую коллекцию деревянной скульптуры. Впервые удалось собрать полные ансамбли одного происхождения и авторства, которые ранее были разрознены: часть предметов находилась в экспозиции, часть — в хранении. Так, впервые в истории удалось показать композицию из пяти скульптур, происходящих из церкви Богоявления Нижнечусовских Городков: в Перми фигуры Богоматери и Иоанна находились в экспозиции, остальные — в фондах, здесь же они воссоединились. Получилось собрать интересный состав из шести поздних скульптур работы Никона Кирьянова из деревни Габово: ангелы и херувимы — из экспозиции, а образы Христа — из фондов.

Выставка работает до 10 марта.

Ещё одна выставка, связанная с церковным искусством, — «Неземная красота» (0+) в Архангельском краеведческом музее. Это «гастроли» детской познавательной выставки, посвящённой иконе и храмовой скульптуре, которая прошла в Пермской галерее с большим успехом. В Архангельске экспозиция несколько изменилась — её дополнили местные раритеты.

Главная особенность выставки — соседство подлинных произведений XVII-XIX веков с интерактивными стендами, тактильными пособиями и инсталляциями. Кураторы предлагают маленькому зрителю «ключи» и подсказки к пониманию сложного образного языка иконы и раскрывают ту особую «неземную» красоту, которая не сразу воспринимается детьми при взгляде на религиозные памятники.

Выставку можно увидеть до 29 февраля.

Тема пермской деревянной скульптуры раскрывается и в передвижной фотовыставке «Пермские боги. Образ. Время. Место» (6+), которая работает в Ярославском музее-заповеднике. В экспозиции представлено около 50 фотографий: скульптуры, храмы, сёла и города, где деревянная скульптура была обнаружена во время экспедиций Николая Серебренникова. Среди работ — фотографии москвичей Сергея Тартаковского и Михаила Каламкарова, признанных пермских мастеров Анатолия Долматова, Валерия Заровнянных и других фотохудожников.

Выставка будет открыта до 28 января.

Как уже неоднократно сообщалось, две выставки с участием пермской художественной коллекции работают в Государственной Третьяковской галерее.

В здании на Крымском валу, 10 в сентябре открылась выставка произведений из собрания Пермской художественной галереи «От иконы к авангарду» (6+), приуроченная к 300-летию Перми и 100-летию галереи. В экспозицию вошло 80 произведений: иконы, предметы церковного убранства, деревянная скульптура, живопись.

Экспозиция разделена на три части. Первый раздел представляет произведения древнерусского искусства — памятники лицевого шитья и иконописи XVII века, связанные с именем и деятельностью Строгановых. Вторая часть посвящена наиболее известной пермской коллекции — храмовой деревянной скульптуре. Завершается экспозиция собранием русской живописи первой половины ХХ века. Представлены произведения художников, что называется, первого ряда: Кузьмы Петрова-Водкина, Аристарха Лентулова, Роберта Фалька, Любови Поповой, Ивана Клюна, Александра Родченко, Александра Дейнеки и др.

Выставка открыта до 25 февраля.

Кроме того, Пермская галерея участвует в грандиозной выставке «Рерих» (6+) в Третьяковке. Здесь выставлен иконостас Николая Рериха, который искусствоведы считают одним из самых оригинальных произведений русской религиозной живописи начала XX века. Иконостас был создан для церкви Казанской иконы Божией Матери, построенной в 1905-1908 гг. на территории Успенского женского монастыря (Пермь) на средства Ивана Григорьевича Каменского (1857-1919).

Выставка работает до 10 марта.

Ещё две выставки с участием пермских экспонатов недавно завершили работу.

В Музее русского импрессионизма в Москве на выставке «Автор неизвестен. Коснуться главного» (6+) выставлялись работы из собрания Пермской галереи: натюрморт «Детские игрушки», «Натюрморт с игрушкой» и «Композиция». Все они созданы в 1920-х годах.

В названии выставки заложен глубокий смысл. Никто не знает авторов этих картин: одни имена затерялись в истории, другие принципиально скрывались самими создателями. Однако произведения этих художников конца XIX — первой трети XX века могут встать в один ряд с признанными шедеврами. Выставка учит абстрагироваться от громких фамилий и фокусировать внимание на самих произведениях. Пермские натюрморты — прекрасные образцы такого искусства. Они никогда не выставлялись, хранились в запасниках и поэтому выглядят очень свежо и незнакомо даже для знатоков пермской коллекции, а между тем это ярчайшие примеры живописи русского авангарда.

Выставочный проект «Сопряжение форм. Русская скульптура. XX век» (6+) работал в Манеже в Санкт-Петербурге. В экспозиции было представлено более 300 произведений скульптуры из 48 музеев, в том числе три работы из собрания Пермской галереи: «Монголка» Давида Якерсона, «Старик и карлик» Вячеслава Клыкова и «Юность» Александра Игнатьева.

«Старик и карлик» (1974 год) — пожалуй, одна из самых спорных вещей известного советского скульптора, автора пермских монументальных композиций «Единство фронта и тыла» и «Сказки Пушкина». Ещё будучи студентом, Клыков одно время приходил по утрам завтракать в кафе, где обратил внимание на странную пару: за одним и тем же столиком устраивался бедно одетый старик с рюкзаком, с бесформенным пиджаком на спинке стула, и ухоженный, чистенький карлик. За всё время, пока Клыков наблюдал за ними, старик не проронил ни слова, зато карлик болтал непрерывно. Так продолжалось с полгода — каждое утро та же картина. Потом странная пара перестала появляться в кафе, да и он не заходил. Сцена забылась.

Много позже, в 1974 году, когда скульптор размышлял о судьбах России, о ее сегодняшнем дне, он вдруг вспомнил старика и карлика. Клыков сделал модель в кованой меди и выставил её на Московской художественной выставке на Кузнецком мосту. Что тут началось! Клыков не ожидал, что будет такой резонанс. Дискуссия в журнале «Творчество» продолжалась два года, да и сейчас трактовки этого сюжета самые различные.

Строительство нового музейного здания и переезд Пермской художественной галереи — беспрецедентная история в России ХХI века, и выставочная программа, разработанная на время между выездом коллекции из здания собора и открытием экспозиции на новом месте, тоже беспрецедентна. Кроме прочего, это в некотором роде репетиция новой экспозиции, поскольку многие работы, которые долгие годы находились в запасниках, теперь впервые выходят на свет, реставрируются и показываются на публике, готовясь занять место в постоянной экспозиции в новом здании.

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