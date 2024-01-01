Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Пермское посольство» откроется в Екатеринбурге 23 января Будет представлено 50 работ из коллекции Пермской галереи Поделиться Твитнуть

Пермская государственная художественная галерея

Официальное открытие программы «Пермское посольство» состоится в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) 23 января. Проект создан в связи с переездом Пермской государственной художественной галереи (ПГХГ) в новое здание. Предполагается, что часть коллекции временно будет выставляться в Екатеринбурге, причём не в виде отдельной экспозиции, а внутри постоянной экспозиции ЕМИИ.

«Новый компаньон» уже рассказывал о том, что благодаря картинам из Пермской галереи в выставочном центре «Эрмитаж-Урал» появился зал Якоба Йорданса и художников фламандской школы – это было небольшое предисловие к «Пермскому посольству», сейчас программа заработает в полную силу.

В двух зданиях ЕМИИ будет выставлено 50 работ из пермской коллекции. В главном здании (ул. Воеводина, 5) пермские картины войдут в экспозицию «Русское искусство XVIII – начала ХХ века», а в центре «Эрмитаж-Урал» (ул. Вайнера, 11) – в экспозицию «Зарубежное искусство XV – начала ХХ века».

Официальное открытие начнётся с пресс-тура в 12:00. В 17:00 состоится презентация проекта и кураторская экскурсия заведующего отделом зарубежного искусства ПГХГ Игоря Мартынова. Завершит программу дня самостоятельное знакомство гостей с экспозицией.

Пермская галерея предоставляет Екатеринбургу работы Фёдора Рокотова, Василия Тропинина, Карла Брюллова, Фёдора Бруни, Ивана Айвазовского, Архипа Куинджи, Ильи Репина, Бориса Кустодиева, Жана-Батиста Грёза, Яна Брейгеля, уже упомянутого Якоба Йорданса и других российских и зарубежных классиков, в том числе самые известные картины пермских художников: «Римские бани» Фёдора Бронникова, «На дворе гостиницы в Риме» и «Две римлянки с бубном и флейтой» братьев Сведомских, «Игра теней» Владимира Плотникова.

В экспозицию западноевропейского искусства в центре «Эрмитаж-Урал» включено 20 работ мастеров Италии, Голландии, Фландрии и Франции XV-XIX веков.

Самое раннее произведение принадлежит кисти мастера итальянского Ренессанса Антонио да Витербо (конец XV — начало XVI века). «Мадонна с младенцем» выполнена темперой на деревянной доске и соединяет традиционную композиционную схему и новый для своего времени колорит. Итальянская школа продолжается работами Гвидо Рени, Альберто Карльери, Джузеппе Кьяри и других.

Голландская и фламандская школы представлены именами крупнейших художников XVII века, к которым относятся Ян Брейгель Страший, Пауль де Вос, Якоб Йорданс. Работы Йорданса и его школы из пермского собрания — «Павел и Варнава в Листре» и «Пир короля» — вместе с екатеринбургским полотном «Мелеагр и Аталанта» знакомят с тремя периодами творчества художника и демонстрируют важнейшие для него сюжеты: фольклорный, мифологический и религиозный. Наконец, картины Франсуа-Ксавье Фабра и Жана Батиста Грёза представляют портретный жанр во французской живописи.

Коллекция западноевропейского искусства Пермской галереи — одна из самых значительных в России за пределами столиц. За вековую историю здесь сложилось собрание, куда вошли произведения, украшавшие ранее царские дворцы в Петербурге и Павловске, особняки фамильной аристократии (Мусиных-Пушкиных, Строгановых‚ Орловых, Абамелек-Лазаревых), коллекции известных купцов и промышленников (Щукиных, Брокар), представителей русской интеллигенции (Бенуа, Боткина, Габричевских). «Пермское посольство» продемонстрирует избранные европейские полотна, формировавшие состав собрания галереи в начальный период её истории — 1920-30-е годы.

В экспозицию русского искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств вошло 30 работ из постоянной экспозиции Пермской художественной галереи.

Парадные и камерные портреты мастеров XVIII века (Пьетро Ротари, Фёдора Рокотова, Николая Тончи) вкупе с пейзажными полотнами из коллекции ЕМИИ создают образ эпохи, прославившейся интересом к деятельным личностям (таковы портреты уральских заводчиков Никиты и Николая Демидовых).

Искусство первой половины XIX века представляют как романтические морские пейзажи Ивана Айвазовского, так и портретные работы Василия Тропинина.

Особый акцент в экспозиции сделан на произведениях выпускников Императорской Академии художеств, прошедших стажировки в Италии и опиравшихся на лучшие традиции классического искусства. Масштабные полотна Фёдора Бруни («Богоматерь с младенцем»), Василия Худоярова («Меркурий и Аргус»), Фёдора Бронникова («Римские бани»), Александра Сведомского («На дворе гостиницы в Риме») создают величественную атмосферу идеальных образов, совершенных форм и виртуозной живописи. Этими качествами наделены и портретные образы Карла Брюлова («Портрет Великой княгини Ольги Николаевны»), Ивана Макарова («Портрет сестёр Перовских»).

Художники-реалисты, члены Товарищества передвижных художественных выставок (Архип Куинджи, Иван Шишкин, Илья Репин, Владимир Маковский) стремились создать ощущение достоверности сцен повседневной жизни, психологической сложности характеров героев своего времени.

Период поисков нового художественного языка в живописи на рубеже XIX и XX веков показывают работы Бориса Кустодиева («Парижский бульвар ночью»), Игоря Грабаря («Весенний ветерок»), Сергея Виноградова («Головинка»), Виктора Борисова-Мусатова («Аллея»). Их сияющие яркими красками и излучающие свет картины, экспрессивная манера письма создают впечатление праздничного круговорота жизни, слияния человека с природой.

«Пермское посольство» будет работать до момента открытия экспозиции ПГХГ в новом здании.

Где ещё можно увидеть произведения из коллекции Пермской галереи, читайте в «Новом компаньоне» 23 января.

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