Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Галерея Перми выставила в Екатеринбурге картины Якоба Йорданса Начался первый этап проекта «Пермское посольство» Поделиться Твитнуть

фото предоставлено пресс-службой ЕМИИ

В центре «Эрмитаж-Урал» Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) открылся зал великого фламандского художника эпохи позднего Возрождения Якоба Йорданса. Основных экспонатов в зале три — это гигантские полотна, каждое из которых представляет и характеризует один из этапов творчества живописца; коллекцию ЕМИИ представляет лишь одно из них, ещё два — из коллекции Пермской государственной художественной галереи (ПГХГ).

Эта небольшая экспозиция — предисловие к проекту «Пермское посольство», который предполагает временное включение знаковых произведений русского и западноевропейского искусства из коллекции Пермской галереи в постоянные экспозиции ЕМИИ. Благодаря ему в Екатеринбурге стало возможно открыть зал Якоба Йорданса и его школы. Сразу три работы великого фламандца — большая редкость для любого российского музея. То, что в Перми есть два полотна Йорданса, — огромная удача для пермяков, а теперь и для екатеринбуржцев. Пермские картины Йорданса — «Павел и Варнава в Листре» (около 1645) и «Пир короля» (начало 1660-х) — относятся к числу лучших произведений художника. В здании Спасо-Преображенского собора они всегда находились в постоянной экспозиции и часто отправлялись «на гастроли» в другие российские музеи.

Игорь Мартынов, заведующий отделом западноевропейского искусства ПГХГ:

— Картина «Павел и Варнава в Листре» в Россию попала в составе знаменитой коллекции графа Генриха фон Брюля, приобретённой Екатериной II в 1768 году. Сюжет взят из «Деяний апостолов» (14, 7-17). В городе Листра Павел и Варнава произносят христианскую проповедь, во время которой выздоравливает хромой. Свидетели чуда принимают апостолов за богов Зевса и Гермеса. «Апостолы, услышавши о сем… громогласно говорили: «Мужи! Что вы это делаете? И мы — подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому»... И, говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой».

Событие представлено в выразительных группах персонажей. Торжественная холодная группа служителей культа и вакхическая стихия толпы — с одной стороны; и робкая надежда, воодушевление первых уверовавших — с другой.

Йорданс неоднократно обращался к этому сюжету, варьируя композицию и детали изображения. Пермская картина наиболее близка картине из Академии художеств в Вене.

Картина «Пир короля» была приобретена Пермской художественной галереей в 1945 году в семье Бенуа в Ленинграде. На полотне изображено традиционное фламандское застолье в ежегодно отмечаемый 6 января «день трёх королей», или трёх волхвов, пришедших, по евангельской легенде, поклониться младенцу Христу. Гостям в этот день подавали пирог с запечённым в нём бобом. Человек, нашедший боб, провозглашался королём праздника, он выбирал «королеву» и «свиту»: «шута», «камергера» и т.д. В коронах из золотой бумаги «король» и «королева» руководили праздником.

Йорданс был не первым, кто обратился к теме «бобового короля», однако именно он был первым, кто использовал бытовой сюжет в крупнофигурной картине. «Пир» Йорданса пользовался огромной популярностью, и его мастерская выполнила целую серию вариантов этого сюжета.

На полотне представлен самый весёлый и шумный момент застолья, когда разгорячённые участники праздничной пирушки поднимают бокалы с криками «Король пьёт!». Непосредственно, ничего не приукрашивая и не смягчая, изображает художник грубоватую, полную выразительных деталей сцену безудержного веселья, где в вольной и радостной праздничной стихии бушует широкая и жизнелюбивая душа фламандцев.

Екатеринбургскую коллекция представляет картина «Мелеагр и Аталанта» (1617-1620). В этом полотне Йорданс обращается к античному сюжету о возлюбленных, участвовавших в Каледонской охоте. Как и в предыдущих случаях, этот сюжет Йорданс писал неоднократно. В 2013 году во время реставрации картины в авторском красочном слое была обнаружена подпись художника, что стало настоящей сенсацией — ведь до этого момента работу считали лишь ученическим повторением известного полотна на тот же сюжет, хранящегося в Королевском музее Антверпена.

Проект «Пермское посольство» реализуется после того, как 15 ноября 2023 года в рамках ежегодного Общего собрания Союза музеев России директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин и директор Пермской государственной художественной галереи Юлия Тавризян подписали соглашение о сотрудничестве музеев на 2024 год.

Идея проекта возникла в связи с подготовкой Пермской художественной галереи к переезду в новое здание.

Юлия Тавризян, директор Пермской художественной галереи:

— Открытие «Пермского посольства» в Екатеринбурге — знаменательное событие для двух соседних регионов. Проект призван укрепить существующие между нашими музеями дипломатические отношения. Наша галерея доверяет Екатеринбургскому музею как одному из самых надёжных, ярко и интересно проявивших себя партнёров, которые могут временно принять наши произведения. Именно поэтому в условиях переезда Пермской галереи мы решили самые наши знаковые произведения русского и зарубежного искусства отдать на время в Екатеринбургский музей изобразительных искусств. Мы уверены в том, что коллеги не просто сохранят предметы из нашей коллекции, но и через эти экспонаты будут вести диалог со своими посетителями и будущими посетителями новой галереи.

Основная часть проекта «Пермское посольство» откроется совсем скоро — в конце января, причём сразу в двух зданиях: центре «Эрмитаж-Урал» (ул. Вайнера, 11) и главном здании ЕМИИ (ул. Воеводина, 5).

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