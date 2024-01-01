Алёна Бронникова На Пермской судоверфи меняется руководитель Генеральным директором организации станет руководитель завода Emperium Поделиться Твитнуть

фото: ООО "Пермская судоверфь"

В ООО «Пермская судоверфь» (ПСВ) назначен новый генеральный директор. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на российскую IT-компанию Sitronics Group, место Сергея Багаринова займёт руководитель завода Emperium (входит в Sitronics Group) в Ленинградской области Николай Малухин.

Малухин будет заниматься развитием и модернизацией судоверфи, продолжит реализовывать стратегические судостроительные проекты активов IT-компании. Багаринов перейдёт в совет директоров ПСВ и займёт должность советника гендиректора.

Сергей Багаринов возглавлял Пермскую судостроительную компанию с момента её создания в 2021 году. Под управление ООО перешло выкупленное КРПК имущество бывшего Верхнекамского судостроительного комплекса. Затем компания заключила с ООО «Эмпериум» меморандум о сотрудничестве в части строительства, оборудования, оснащения, спуска на воду, достройки и испытаний электрических судов и остановочных комплексов. В прошлом году IT-холдинг Sitronics Group (АО «Ситроникс», основной акционер — инвесткомпания АФК «Система») приобрела 25% долей компании.

Согласно выписке ЕГРЮЛ, на данный момент руководителем ООО «Пермская судоверфь» является Сергей Багаринов.

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