Четверть долей «Пермской судоверфи» Sitronics Group мог выкупить за 87 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото: ООО "Пермская судоверфь"

Раскрыты подробности сделки, в результате которой краевые власти продали часть долей в ООО «Пермская судоверфь» (ПСВ). В прошлую пятницу было объявлено, что IT-холдинг Sitronics Group (АО «Ситроникс», основной акционер — инвесткомпания АФК «Система») стал совладельцем 25% долей пермской компании. Согласно "СПАРК-Интерфакс", с 14 октября новый партнёр пермских властей присоединился к уставному капиталу за счёт полного выхода из него ООО «ПНППК-Морская электроника», дочерней структуры Пермской приборостроительной компании, которая владела 5,73% ООО «ПСВ». Также доля АО «Фонд развития Пермского края» сократилась до 75%.

Представителем Sitronics Group в уставном капитале ПСВ стало ООО «Синтроникс Электро», оператор зарядной инфраструктуры для электромобилей в России. Основываясь на доли нового инвестора в уставном капитале ПСВ, сделка по продаже 25% долей ООО могла составить минимум 87 млн руб. (уставный капитал ООО «ПСВ» — 348 млн руб.). Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Ранее издание сообщало о планах Sitronics Group приобрести 100% долей в уставном капитале Пермской судоверфи. Фактически управление ПСВ будет осуществляться санкт-петербургским производителем судов на электротяге «Эмпериум», более 50% долей которого в прошлом году были выкуплены Sitronics Group.

Пермская судоверфь была воссоздана по инициативе краевых властей в 2021 году. Тогда регион приобрёл площадку предприятия у управлявшего ей ООО «Верхнекамский судостроительный комплекс», которое находится в банкротстве с 2015 года. Имущество передали в собственность ООО «ПСВ», зарегистрированного в июле 2021 года. В настоящее время возрожденное предприятие занимается межнавигационным ремонтом судов, строительством модульных причалов и производством металлоконструкций. Выручка Пермской судоверфи в 2022 году составила 112,2 млн руб., а чистая прибыль — 84 тыс. руб.

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