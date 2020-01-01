ПАИЖК стало соучредителем ООО «Пермская судоверфь» Ранее единственным учредителем компании было ООО «ПНППК-Морская электроника» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (ПАИЖК) вошло в число учредителей ООО «Пермская судоверфь»(ПСВ). Теперь ПАИЖК принадлежит 75% в уставном капитале общества. Об этом сообщили в Корпорации развития Пермского края.

Ранее единственным учредителем компании «Пермская судоверфь» было ООО «ПНППК-Морская электроника». Сейчас у компании осталась доля в размере 25% от уставного капитала ПСВ.

Напомним, ООО «Пермская судоверфь» было зарегистрировано в июле 2021 года. Директором компании назначен Сергей Багаринов. В рамках комплексной работы по воссозданию в крае судостроительной отрасли Корпорация развития Пермского края приобрела имущество судостроительного комплекса в Закамске. В настоящее время производственные площади переданы в аренду ООО «Пермская судоверфь».

Основное направление работы компании — строительство судов. При этом ПСВ — одна из немногих площадок в крае, где могут выполняться судоремонтные работы. Компания уже проводит межнавигационный ремонт 2 судов. После окончания сезона навигации ПСВ сможет осуществить подъем ещё до 12 судов для выполнения ремонта. Бизнес-план предприятия предусматривает строительство электросудов, судов на СПГ, модульных причальных сооружений, ремонт судов, строительство маломерного и крупнотоннажного флота.

Кроме того, на предприятии планируется организовать производство металлоконструкций, необходимых для строительства мостов и крупных инфраструктурных объектов.

Осенью заключён меморандум между ПСВ и ООО «Эмпериум» — компанией, которая производит суда на электрической тяге — о сотрудничестве в части строительства, оборудования, оснащения, спуска на воду, достройки и испытаний электрических судов и остановочных комплексов.

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