В Прикамье создана новая судостроительная компания — ООО «Пермская судоверфь»
Возглавит предприятие Сергей Багаринов
В краевом центре зарегистрирована новая судостроительная компания. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», основным видом деятельности ООО «Пермская судоверфь» станет строительство кораблей, судов и плавучих конструкций.
Единственный учредитель общества — ООО «ПНППК-Морская электроника». А возглавит «Пермскую судоверфь» Сергей Багаринов.
Новое ООО будет управлять выкупленным АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) имущественным комплексом бывшего Верхнекамского судостроительного комплекса.
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