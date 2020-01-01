В Прикамье создана новая судостроительная компания — ООО «Пермская судоверфь»

Возглавит предприятие Сергей Багаринов

Поделиться
судно на электрической тяге

  Пресс-служба губернатора Пермского края

В краевом центре зарегистрирована новая судостроительная компания. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», основным видом деятельности ООО «Пермская судоверфь» станет строительство кораблей, судов и плавучих конструкций.

Единственный учредитель общества — ООО «ПНППК-Морская электроника». А возглавит «Пермскую судоверфь» Сергей Багаринов.

Новое ООО будет управлять выкупленным АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) имущественным комплексом бывшего Верхнекамского судостроительного комплекса.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться