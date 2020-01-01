КРПК выкупает имущество ООО «Верхнекамский судостроительный комплекс» Приобретение «ВСК» является частью комплексной работы по развитию судостроительной отрасли Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Корпорация развития Пермского края (КРПК) выкупает имущественный комплекс ООО «ВСК» (Верхнекамский судостроительный комплекс). Решение о приобретении имущества принято членами совета директоров АО «КРПК» единогласно, сообщили в пресс-службе корпорации.

Договор подписали гендиректор АО «КРПК» Алексей Бураков и директор ООО «ВСК» Сергей Еговцев. Передача АО «КРПК» купленного имущества уже началась, в настоящий момент также проводится регистрация документов.

«Приобретение имущественного комплекса «ВСК» является частью комплексной работы по развитию судостроительной отрасли Прикамья», — говорится в сообщении.

В АО «КРПК» напомнили, что в рамках реализации проекта уже подписан ряд соглашений о сотрудничестве с такими компаниями, как АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс» и ООО «Эмпериум» (занимается производством инновационных судов на электрической тяге).

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