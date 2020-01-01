КРПК выкупает имущество ООО «Верхнекамский судостроительный комплекс»
Приобретение «ВСК» является частью комплексной работы по развитию судостроительной отрасли Прикамья
Корпорация развития Пермского края (КРПК) выкупает имущественный комплекс ООО «ВСК» (Верхнекамский судостроительный комплекс). Решение о приобретении имущества принято членами совета директоров АО «КРПК» единогласно, сообщили в пресс-службе корпорации.
Договор подписали гендиректор АО «КРПК» Алексей Бураков и директор ООО «ВСК» Сергей Еговцев. Передача АО «КРПК» купленного имущества уже началась, в настоящий момент также проводится регистрация документов.
«Приобретение имущественного комплекса «ВСК» является частью комплексной работы по развитию судостроительной отрасли Прикамья», — говорится в сообщении.
В АО «КРПК» напомнили, что в рамках реализации проекта уже подписан ряд соглашений о сотрудничестве с такими компаниями, как АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс» и ООО «Эмпериум» (занимается производством инновационных судов на электрической тяге).
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