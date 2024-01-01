Приговор по делу о поджоге школьницы в Пермском крае огласят 24 июня Друг решил сжечь ещё живую девочку, чтобы скрыть следы преступления Поделиться Твитнуть

В Октябрьском районном суде 24 июня огласят приговор жителю Пермского края, обвиняемому в убийстве своей подруги с особой жесткостью. Об этом сообщает «КП-Пермь».

Напомним, летом 2023 года у ж/д путей возле станции Чад была обнаружена 16-летняя девушка с ожогами 90% поверхности тела. Врачи боролись за её жизнь, но поражения были слишком серьёзные, и девушка скончалась.

Через несколько дней её ровеснику предъявили обвинение в убийстве с особой жестокостью, в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, а также в изнасиловании несовершеннолетней. По версии следствия, обвиняемый сначала нанёс девушке 12 ударов по голове тупым предметом, а затем поджёг её, чтоб скрыть следы преступления. Сам подросток утверждает, что избиения не было, а жертва якобы сама упала и ударилась головой о рельсы, потеряв сознание.

Расследование уголовного дела завершилось в декабре. В марте в Октябрьском начался суд. 14 июня на суде с последней речью выступили гособвинитель и адвокат обвиняемого. Прокурор потребовал приговорить подростка к максимально возможному наказанию для несовершеннолетнего — 10 лет колонии.

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