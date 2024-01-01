Алёна Бронникова Обвиняемому в сожжении девочки подростку из Прикамья грозит максимальный срок Его могут отправить в колонию на 10 лет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае завершается суд над 17-летним подростком из Октябрьского округа, обвиняемым в сожжении своей сверстницы. Он может отправиться в колонию на 10 лет.

Как сообщает 59.ru, 14 июня в суде состоялся финальный этап судебного процесса, на котором с последней речью выступили гособвинитель и адвокат обвиняемого. Прокурор потребовал приговорить подростка к максимально возможному наказанию для несовершеннолетнего.

Напомним, летом 2023 года у ж/д путей возле станции Чад была обнаружена 16-летняя девушка с ожогами 90% поверхности тела. Врачи боролись за её жизнь, но поражения были слишком серьёзные, и девушка скончалась.

Через несколько дней её ровеснику предъявили обвинение в убийстве с особой жестокостью, в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, а также в изнасиловании несовершеннолетней. По версии следствия, обвиняемый сначала нанёс девушке 12 ударов по голове тупым предметом, а затем поджёг её, чтоб скрыть следы преступления. Сам подросток утверждает, что избиения не было, а жертва якобы сама упала и ударилась головой о рельсы, потеряв сознание.

Расследование уголовного дела завершилось в декабре. В марте в Октябрьском начался суд. Сообщалось, что обвиняемый учится в школе пермского СИЗО № 5 и готовится к сдаче ЕГЭ.

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