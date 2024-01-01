Обвиняемый в сожжении девочки подросток из Пермского края готовится к ЕГЭ Вынесение приговора ожидается в июне Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Подросток, которого в настоящее время судят за убийство 16-летней девочки в п. Октябрьском Пермского края, готовится к сдаче ЕГЭ. Как сообщает 59.ru, обвиняемый закончил в этом году 11-й класс.

Подросток совмещает учёбу в школе пермского СИЗО № 5 вместе с участием в судебных заседаниях. Оглашение приговора ожидается в июне.

Напомним, резонансное преступление произошло летом 2023 года. У железнодорожных путей возле станции Чад было обнаружена 16-летняя девушка с ожогами 90% поверхности тела. Врачи боролись за её жизнь десять дней, но поражения были слишком серьёзные, и она скончалась.

Через несколько дней ровеснику девушки предъявили обвинение в убийстве с особой жестокостью, в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, а также в изнасиловании несовершеннолетней. По версии местных жителей, к убийству были причастны несколько человек. На сайте Change.org появилась петиция с требованием наказать всех убийц, но в СКР не нашли подтверждения этому предположению.

По версии следствия, обвиняемый сначала нанёс девушке 12 ударов по голове тупым предметом, а затем поджёг её. Сам подросток утверждает, что избиения не было, а жертва якобы сама упала и ударилась головой о рельсы, потеряв сознание.

Расследование уголовного дела завершилось в декабре 2023 года. В марте в Октябрьском начался суд. Адвокат подростка рассказал, что его подзащитный решил сжечь школьницу, вспомнив фильм.

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