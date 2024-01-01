Подросток в Пермском крае хотел сжечь свою сверстницу, вспомнив сюжет фильма Поделиться Твитнуть

Адвокат подростка, которого в настоящее время судят за убийство 16-летней девочки в п. Октябрьском Пермского края, объяснил, почему его подзащитный решил сжечь школьницу.

По словам юриста, после того как девочка якобы упала на железнодорожных путях и, ударившись головой, потеряла сознание, подросток решил, что она умерла (подсудимый будто бы не нащупал её пульс и не услышал дыхание). Увидев кровь, он сильно испугался и убежал домой. Там он вспомнил сюжет одного фильма, в котором рассказывалось о том, что огонь уничтожает все следы, включая отпечатки пальцев. «Тогда он и решил поджечь...» — цитирует адвоката портал 59.ru.

Чтобы осуществить свой замысел, молодой человек слил в бутылку бензин и масло из триммера, которым косят траву, вернулся к железнодорожным путям, где лежала девочка, облил её горючим и поджёг. Школьница при этом, по его словам, не кричала и даже не шевелилась.

место, где сожгли девочку из Октябрьского / фото: АиФ-Прикамье

Напомним, резонансное преступление произошло 8 июля 2023 года. У железнодорожных путей возле станции Чад было обнаружена 16-летняя девушка с ожогами 90% поверхности тела. Врачи боролись за её жизнь десять дней, но поражения были слишком серьёзные, и жертва скончалась.

Через несколько дней после трагедии ровеснику девушки было предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью, в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, а также в изнасиловании несовершеннолетней.

Местные жители выдвигали версию, что к убийству были причастны несколько человек, даже создали на сайте Change.org петицию с требованием наказать всех убийц, но следователи не нашли подтверждения этим предположениям.

По версии следствия, девушка сначала была избита — получила от своего сверстника 12 ударов по голове тупым предметом. А потом он её сжёг. Сам обвиняемый утверждает, что избиения не было, жертва якобы сама упала и ударилась головой о рельсы, потеряв сознание.

Расследование уголовного дела было завершено в декабре 2023 года. 13 марта в Октябрьском начался суд. Следующее судебное заседание назначено на 25 марта.

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