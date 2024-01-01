Компания H&M приступила к процессу ликвидации бизнеса в России В Перми работали два магазина шведского ретейлера Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Основное юридическое лицо шведского ретейлера H&M в России ООО «Эйч энд Эм»» приняло решение о ликвидации бизнеса. Это следует из выписки ЕГРЮЛ. Согласно внесённым данным, компания вступила в процесс ликвидации 17 июня.

Учредителем является шведская частная компания Hennes&Mauritz GBC AB. Юрлицо в РФ было зарегистрировано в 2008 году в Химках (Московская обл.). Организацию возглавлял предприниматель Эль-Ашкар Саэд. По итогам прошлого года компания понесла убытки в 11,4 млрд руб. По данным ФНС, выручка за 2023 год составила 1,1 млн руб.

В марте 2022 года H&M Group, один из крупнейших в мире продавцов одежды, обуви и аксессуаров, объявила о решении временно приостановить продажи в России в связи с началом СВО. В ноябре компания полностью закрыла бизнес в России. В Перми работали два отдела: в торгово-развлекательных центрах «Планета» и «СпешиLove». С 3 марта 2022 года они приостанавливали работу, в августе того же года — открывались для распродажи оставшихся товаров, а затем закрылись окончательно. В прошлом году в «Планете» на площадях, принадлежавших H&M, открылся магазин финской компании «Стокманн». В «СпешиLove» заработал магазин турецкого бренда LC Waikiki.

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