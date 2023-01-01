В Перми заработал первый финский магазин «Стокманн» 

Он открылся на месте отдела покинувшего Россию бренда

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Новый проект (12)

фото: perm.stockmann.ru

В пермском ТРЦ «Планета» на площадях, принадлежавших ранее шведскому H&M, заработал магазин «Стокманн». Этот бренд впервые представлен в Перми. Информация об открытии опубликована на сайте Stockmann. Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе ТРЦ, 30 августа в 15:00 состоялось техническое открытие универмага, а официально пермский «Стокманн» заработал с сегодняшнего дня, 31 августа.

В отделе площадью более 2,2 тыс. кв. м представлены коллекции мужской и женской одежды, обуви, аксессуаров от брендов Desigual, Loft, Pepe Jeans, Emme Marella, KARL LAGERFELD, Hugo Boss, Naumi, Franco Vello, Esprit, Strellson, Guess, Tom Tailor, Lerros, Adidas, Cinque, Bugatti, Michael Kors, Emporio Armani, Marc Jacobs, Pinko, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Coccinelle, Liu Jo, Furla, Piumelli, Nero Giardini, Adidas, NAPAPIJRI, Geox, Testoni, Marc O’Polo и др.

Помимо международных марок, в универмаге будут представлены и локальные бренды.

О том, что в Перми появится магазин финского бренда, стало известно в мае 2023 года.

Stockmann — финская компания розничной торговли и одноимённая сеть магазинов по продаже одежды и товаров для дома. Штаб-квартира — в Хельсинки. Помимо универмагов «Стокманн», компания также владеет такими известными брендами одежды, как Seppälä (Сеппала) и Lindex, а на российском рынке по франшизе развивает такие бренды, как Bestseller (Jack Jones, Vero Moda и др.). Раньше Stockmann по франшизе развивал магазины Zara и Nike (первые были проданы, а вторые закрыты).

Напомним, магазины H&M окончательно закрылись в России прошлой осенью. Это произошло на фоне российской специальной военной операции на Украине.

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