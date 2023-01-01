В Перми заработал первый финский магазин «Стокманн» Он открылся на месте отдела покинувшего Россию бренда Поделиться Твитнуть

В пермском ТРЦ «Планета» на площадях, принадлежавших ранее шведскому H&M, заработал магазин «Стокманн». Этот бренд впервые представлен в Перми. Информация об открытии опубликована на сайте Stockmann. Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе ТРЦ, 30 августа в 15:00 состоялось техническое открытие универмага, а официально пермский «Стокманн» заработал с сегодняшнего дня, 31 августа.

В отделе площадью более 2,2 тыс. кв. м представлены коллекции мужской и женской одежды, обуви, аксессуаров от брендов Desigual, Loft, Pepe Jeans, Emme Marella, KARL LAGERFELD, Hugo Boss, Naumi, Franco Vello, Esprit, Strellson, Guess, Tom Tailor, Lerros , Adidas, Cinque, Bugatti, Michael Kors, Emporio Armani, Marc Jacobs, Pinko, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Coccinelle, Liu Jo, Furla, Piumelli, Nero Giardini, Adidas, NAPAPIJRI, Geox, Testoni, Marc O’Polo и др.

Помимо международных марок, в универмаге будут представлены и локальные бренды.

О том, что в Перми появится магазин финского бренда, стало известно в мае 2023 года.

Stockmann — финская компания розничной торговли и одноимённая сеть магазинов по продаже одежды и товаров для дома. Штаб-квартира — в Хельсинки. Помимо универмагов «Стокманн», компания также владеет такими известными брендами одежды, как Seppälä (Сеппала) и Lindex, а на российском рынке по франшизе развивает такие бренды, как Bestseller (Jack Jones, Vero Moda и др.). Раньше Stockmann по франшизе развивал магазины Zara и Nike (первые были проданы, а вторые закрыты).

Напомним, магазины H&M окончательно закрылись в России прошлой осенью. Это произошло на фоне российской специальной военной операции на Украине.

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