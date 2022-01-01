Елена Синица
Магазины H&M могут закрыться в России до 30 ноября
Это крайний срок для закрытия магазинов
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Магазины H&M могут закрыться в России до 30 ноября. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
При этом отмечается, что 30 ноября — это крайний срок, некоторые магазины могут закрыться и до конца октября. В течение 14 дней после закрытия магазинов из отделов будут вывозить оборудование.
За месяц до закрытия магазинов с сотрудниками будут подписаны расторжения трудовых договоров, пишет Mash.
Ранее в Перми возобновили работу магазины сети в ТРК «Планета» и в ТРК «СпешиLove. Магазины приостанавливали свою деятельность с 3 марта.
В июле в компании H&M Group (является одним из крупнейших в мире продавцов одежды, обуви и аксессуаров) заявили, что решили полностью закрыть бизнес в России. Но в рамках ликвидации товаров анонсировали временное открытие магазинов по всей стране.
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