В пермском ТРЦ заработал магазин шведского бренда H&M Отдел открылся для распродажи оставшихся товаров Поделиться Твитнуть

Во вторник, 16 августа, в ТРЦ «Планета» (Пермь, шоссе Космонавтов, 162б) открылся магазин шведского бренда H&M. Информацию «Новому компаньону» подтвердили в торгово-развлекательном центре.

H&M расположен на 1 этаже ТРЦ. В магазине можно приобрести товары весенней и летней коллекции женской, мужской, детской одежды, а также обувь и аксессуары для всей семьи.

Второй пермский магазин H&M в ТРК «СпешиLove» пока закрыт и у администрации комплекса нет информации о дате открытия отдела.

Напомним, в связи со спецоперацией на Украине 3 марта 2022 года обе торговые точки бренда приостановили работу в Перми.

В июле 2022 года в компании H&M Group (является одним из крупнейших в мире продавцов одежды, обуви и аксессуаров) заявили, что приняли решение полностью закрыть бизнес в России. Но в рамках ликвидации товаров анонсировали временное открытие магазинов по всей стране.

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