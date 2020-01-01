Мария Сыропятова В Перми закрылись оба магазина H&M Онлайн-магазин может вскоре возобновить работу Поделиться Поделиться Твитнуть

С 3 марта 2022 года в торгово-развлекательных центрах «Планета» и «СпешиLove» приостановили работу отделы H&M.

В ТРК «СпешиLove» уточнили, что это сделано по техническим причинам. В ТРК «Планета» пояснили, что ожидают более подробной информации к концу рабочего дня.

Напомним, 2 марта шведская H&M Group, один из крупнейших в мире продавцов одежды, обуви и аксессуаров, объявила о решении временно приостановить продажи в России в связи с началом военной операции РФ на Украине.

На официальном сайте сказано, что идёт обновление онлайн-магазина и в ближайшее время его работа будет возобновлена.

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