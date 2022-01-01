Компания H&M Group объявила о закрытии бизнеса в России и распродаже товаров В Перми работали два отдела H&M Поделиться Твитнуть

Юлия Усольцева

Компания H&M Group решила полностью закрыть бизнес в России. Об этом говорится на сайте производителя одежды.

«После тщательного анализа мы считаем невозможным продолжить наш бизнес в России, учитывая текущую ситуацию, - заявила генеральный директор H&M Group Хелена Хельмерссон. - Мы глубоко опечалены последствиями, с которыми столкнутся наши коллеги, и очень благодарны за всю их тяжелую работу и самоотверженность. Кроме того, мы хотим поблагодарить наших клиентов за их поддержку на протяжении многих лет».

В рамках ликвидации товаров сеть временно откроет свои магазины.

В Перми работали два отдела H&M в торгово-развлекательных центрах «Планета» и «СпешиLove». С 3 марта 2022 года они приостановили работу.

Напомним, 2 марта шведская компания H&M Group, один из крупнейших в мире продавцов одежды, обуви и аксессуаров, объявила о решении временно приостановить продажи в России в связи с началом военной операции РФ на Украине.

На официальном сайте тогда появилась информация, что идёт обновление онлайн-магазина и в ближайшее время его работа будет возобновлена.

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