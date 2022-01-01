Владимир Митин В ТРК «СпешиLove» возобновил работу второй магазин шведского бренда H&M в Перми H&M Group заявили, что полностью планируют закрыть бизнес в России Поделиться Твитнуть

Сегодня, 18 августа, временно возобновил работу второй пермский магазин H&M в ТРК «СпешиLove». Это «Новому компаньону» подтвердили в администрации ТРК. Магазин расположен на втором этаже ТРК «СпешиLove». Площадь магазина 2190 кв. м.

Напомним, во вторник возобновили работу магазины H&M и H&M Home в ещё одном пермском ТРК — «Планета».





В связи со спецоперацией на Украине 3 марта обе торговые точки бренда в Перми приостановили работу.





В июле в компании H&M Group (является одним из крупнейших в мире продавцов одежды, обуви и аксессуаров) заявили, что решили полностью закрыть бизнес в России. Но в рамках ликвидации товаров анонсировали временное открытие магазинов по всей стране.

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