Дмитрий Чернышенко поддержал создание центра по разработке БПЛА в Прикамье Вопрос обсуждался в рамках рабочей встречи с губернатором Пермского края Поделиться Твитнуть

Заместитель председателя Правительства РФ, куратор ПФО Дмитрий Чернышенко поддержал концепцию создания на базе Пермского НОЦ научно-производственного центра «Парма-БАС», который будет заниматься разработкой отечественных БПЛА в регионе. Об этом сообщает краевое правительство.

Этот вопрос вошёл в повестку рабочей встречи вице-премьера РФ с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Стороны также обсудили реализацию программы «Пермь-300» и развитие региона.

Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что подготовка к юбилею Перми в 2023 году стала мощным драйвером социально-экономического развития края. К началу текущего года было построено и обновлено более 160 объектов в сферах транспорта, культуры, образования, спорта, здравоохранения и социального обеспечения. Продолжаются работы ещё по 70 объектам.

«Событийная программа юбилея состояла из мероприятий различного формата, некоторые из них решено сделать ежегодными. Радует, что наследие юбилейного года стало основой создания комфортных условий для жителей и гостей края благодаря слаженной работе региональной команды и поддержке Правительства РФ», — отметил вице-премьер.

В рамках доклада о ключевых инфраструктурных проектах губернатор Прикамья отметил завершение работ по строительству малой сцены ТЮЗа, реконструкции Большого зала Пермской краевой филармонии. Продолжение крупных дорожных строек, реконструкции стадиона «Юность», обновление набережной Камы, строительство нового здания галереи, которое находится в завершающей стадии. Разработка проекта по реставрации Кафедрального собора, где раньше располагалось учреждение, завершится в октябре.

Также на встрече обсуждалось строительство межвузовского кампуса «Будущее Пармы» и вопросы федеральной поддержки капремонта, реконструкции и строительства объектов материально-технической базы вузов, в первую очередь, общежитий. Дмитрий Махонин подчеркнул намерение софинансирования данных проектов из краевого бюджета и готовность региона к участию в федеральном проекте «Профессионалитет». В его рамках к началу учебного года в Прикамье будет работать 10 кластеров в разных отраслях экономики.

В завершении глава региона рассказал о флагманских мероприятиях, которые в прошлом году вошли в событийную линейку «Пермь-300» и продолжатся в этом году. Так, с 31 мая по 2 июня в Перми пройдёт Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок», в июне начнётся летний фестиваль «Город встреч». Губернатор также пригласил Дмитрия Чернышенко на Дягилевский фестиваль, который состоится в краевом центре летом этого года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.