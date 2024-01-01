Алёна Бронникова Из бюджета Прикамья выделят 154,4 млн рублей на фестиваль «Город встреч» В прошлом году в рамках мероприятия состоялось несколько событий Поделиться Твитнуть

Иван Петров

В Пермском крае на проведение летнего фестиваля «Город встреч» планируется направить 154,4 млн руб. из регионального бюджета. Такие данные приводятся в пояснительной записке к проекту изменений в бюджет на 2024-2026 годы, опубликованному на сайте краевого заксобрания.

«Предоставление гранта в форме субсидии для реализации мероприятий, направленных на развитие культуры Пермского края, АНО "Агентство новых технологий". Предлагается увеличение расходов краевого бюджета на 2024 год в сумме 154,4 млн руб. для организации и проведения мероприятия Летний фестиваль "Город встреч" в Пермском крае», — сообщается в документе.

В прошлом году в Перми прошёл масштабный фестиваль «Город встреч», приуроченный к 300-летию города. В его рамках состоялось более 20 событий: концерт этнической музыки, спектакли, мастерские, визуальные и звуковые шоу. В том числе фестивали «Пермское море», «Обряды и наряды», «Переработка», танцевальные перформансы «Танцуй. Открывай» и др. Финальным мероприятием стало гала-шоу «Ночь города», которое посетили 120 тыс. человек.

В декабре прошлого года губернатор Прикамья Дмитрий Махонин сообщил, что фестиваль «Город встреч» может стать ежегодным.

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