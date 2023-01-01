Максим Артамонов Фестиваль «Город встреч» завершится «ночью рождения Перми» Для пермяков и гостей города будут открыты театры, кафе и рестораны Поделиться Твитнуть

Юлия Усольцева

Организаторы летнего фестиваля «Город встреч» рассказали подробности проведения этого масштабного события, которое будет проходить в Перми с 17 июня по 26 августа. На пресс-конференции главный режиссёр фестиваля Илья Авербух, куратор фестиваля «Обряды-наряды» Татьяна Санникова и куратор фестиваля «Пермское море» Александр Шумилин презентовали основные мероприятия.

По словам Ильи Авербуха, проводимый фестиваль — это возможность для всех пермяков заявить о себе и проявить свои таланты, а «гиперзадача» организаторов — сделать так, чтобы тема «Города встреч» продолжала жить и стал ежегодной, притягивая в Пермь как можно больше жителей из других регионов, и о Перми говорили на всероссийском уровне.

Открытие «Города встреч» состоится в 14:00 17 июня на набережной Камы в зоне большого амфитеатра, а с 21:00 продолжится у причалов Речного вокзала. В течение дня на набережной будут презентованы три направления фестиваля: пермистика, пермьформанс и перманентность.



«Чайф» на корабле

В программе запланировано более 20 событий: концерт этнической музыки, спектакли, мастерские, визуальные и звуковые шоу. На открытии фестиваля в качестве хедлайнера выступит группа «Чайф» в творческих дуэтах с пермскими исполнителями.



Группа «Чайф» будет петь на корабле. Для этого корабль пришвартуется в 14 часов, и его в спешном порядке оборудуют под концертную площадку.

В выступлении на корабле будут задействованы более 40 танцоров из разных пермских коллективов.

На разогреве у старожилов рок-музыки выступит группа «Гуарана», а уже вечером, с 21:00, «Чайф» исполнит несколько песен. Это будет не просто гала-концерт группы, а совместное выступление с пермяками. Например, одну из песен группа споёт с актрисой Зоей Бербер, с солистом Пермской оперы Эдуардом Морозовым музыканты исполнят свою композицию «Ой-йо» на оперный манер. Также Владимир Шахрин впервые споёт песню, которую сочинил пермяк Иван Лару — «Счастье не за горами». Во время движения корабля «Чайф» будет общаться со зрителями.

«Программа специально сделана под «Город встреч», — пояснил Илья Авербух.



Танцевальные мастер-классы от Dance Life и выступление коллектива студии-школы «Тодес» пройдут в амфитеатре на набережной, 17 июня, с 19:00 до 20:15. / фото: Пермь-300

На следующий день, 18 июня, пермяки смогут поучаствовать в Первых спортивных семейных играх — это часть летнего фестиваля «Город встреч». Они будут проходить в другой части набережной — слева от моста, в спортивной зоне. Организаторы готовят восемь этапов. Среди них — семейная эстафета для трёх поколений; дартс для дедушек, баскетбольная конкурсная полоса для ребят до 18 лет, гиревой спорт для пап, детский кроссфит для ребят с 6 до 12 лет, северная ходьба для бабушек, лёгкая атлетика для мам и беговелик для малышей до 5 лет.

На этот праздник в Пермь приедет олимпийская чемпионка Маргарита Мамон. Она будет проводить зарядку и вручать медали. «Это первые семейные игры в Перми. Надеюсь, что будут вторые и третьи», — прокомментировал Илья Авербух.

«Пермское море»

В июле в рамках «Города встреч» состоится фестиваль нового театра «Пермское море». Площадками для спектаклей станут новые для театральных событий места: торгово-развлекательные центры, ботанический сад, транспортные узлы, парки и скверы. В городе разместятся инсталляции, а балет пройдёт на трамвайных путях у частной филармонии Триумф на ул. Ленина. Всего в программе запланировано 15 спектаклей.



Как рассказал Александр Шумилин, актёры будут презентовать новые театральные формы — на стыке искусства и науки. Открытие «Пермского моря» состоится 10 июля в бассейне «Олимпия», где пройдёт иммерсивный спектакль.



Одно из главных событий — спектакль «Пинг-понг с Чайковским» будет представлено 30 июля.



«Будем исследовать такую тему, как игра. Мы создаём театральные пространства и исследуем тему игры: что она значит, зачем и почему она нужна. В какой-то степени это будет эксперимент. Музыка Чайковского будет соединяться со звуком падающего на стол шарика для пинг-понга», — отметил Шумилин.



Площадка для этого события пока не определена.

Также на фестивале запланирована образовательная программа, которая соберёт молодых режиссёров и критиков со всей России.

«Обряды и наряды»

С 5 и 6 августа на пермской эспланаде запланирован фестиваль «Обряды-наряды».

Как отметила его куратор Татьяна Санникова, в Перми много вдохновлённых поклонников этнофестивалей.



«Нам кажется, что возможность показать красоту и иммерсивность традиционной культуры — это прекрасный подарок жителям Перми. Уже более 10 лет проходят большие и маленькие события этнокалендаря на территории Пермского края. С каждым годом всё больше и больше число пермских зрителей отправляются в путешествие, чтобы окунуться в атмосферу традиционных праздников. Хотелось бы поделиться теми знаниями от тех настоящих носителей народной культуры», — пояснила она.

Все желающие смогут узнать, как правильно нарядить коми-пермяцкую невесту, как коми-пермяки «говорят» с травами, чтобы год удался и был плодородным, также чем отличаются костюмы чувашских девушек и женщин.



Гостем программы на пермской набережной 17 июня станут известный в России и за рубежом исполнитель на армянском дудуке музыкант Аргишти (Санкт-Петербург), музыкант, вокалист, мультиинструменталист, исследователь песенных традиций Ольга Ирисова (Ижевск) и этноэлектронная коллаборация из Кудымкара «Туригум» (Кудымкар).

Также в течение июля пройдет серия танцевальных перформансов «Танцуй. Открывай» и эко-фестиваль «Переработка», хэдлайнером которого станет российская инди-группа Therr Maitz. Кроме этого в программе событий — фестиваль экстремальных видов спорта и классической музыки с приглашёнными гостями из Бразилии и Аргентины и выступление Дениса Мацуева на эспланаде.



«Город встреч» завершится 26 августа гала-шоу к 300-летию Перми. Что оно будет включать в себя, организаторы пока не раскрывают, поскольку концепция ещё разрабатывается, но сюрпризом для всех пермяков и гостей города станет то, что всю ночь на 27 августа в Перми будут открыты театры, музеи, кафе и рестораны. Это время Илья Авербух назвал «ночью рождения Перми».



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