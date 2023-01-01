Максим Артамонов Фестиваль «Город встреч» в Перми может стать постоянным Власти рассматривают вопрос переноса части его мероприятий на следующий год Поделиться Твитнуть

В Перми фестиваль «Город встреч», который состоялся этим летом и был приурочен к 300-летию города, власти могут сделать постоянным. Об этом во время прямого эфира на своей странице ВКонтакте сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Главе региона задали вопрос, планируется ли в следующем году проводить подобные мероприятия.

«Мы смотрим и анализируем, как прошли фестивали в рамках 300-летия Перми, прежде всего, летний наш фестиваль «Город встреч». Отзывы о нём очень хорошие, мы видим, что он понравился. Поэтому прорабатываем сейчас — осторожно скажу — возможность часть мероприятий «Города встреч» перенести на следующий год и сделать этот фестиваль традиционным. В ближайшее время мы об этих планах и решениях обязательно объявим, расскажем более подробно», — пояснил Махонин.

Губернатор сказал, что «после 300-летия Перми активности в городе не закончатся».

«Мы понимаем, что людям нужен праздник, несмотря на то, что не самые простые у нас времена. Но эти праздники должны быть направлены на развитие патриотики, спорта, образования, а не просто бессмысленные гулянки. Именно мероприятия с глубоким смыслом нужны», — считает Махонин.

Напомним, масштабный фестиваль «Город встреч» прошёл в Перми в августе. В его рамках состоялось пять крупных событий.

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