Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
В августе в рамках фестиваля «Город встреч» в Перми состоится пять крупных событий
Программа закрытия фестиваля будет презентована отдельно
На заседании правительства Пермского края 26 июля министр культуры Пермского края Алла Платонова рассказала о том, какие события запланированы на август в рамках «зонтичного» фестиваля «Город встреч», посвящённого 300-летию Перми.
5 и 6 августа, как уже писал «Новый компаньон»,
на эспланаде пройдёт фестиваль современной фольклористики, ремесла и этнической
музыки «Обряды – наряды» (0+). Алла Платонова напомнила, как был популярен в
своё время этнофутуристический фестиваль «Камва», и выразила надежду, что новый
проект пермяки тоже полюбят.
Впервые в Перми 19
августа в УДС «Молот» состоится Летний кубок чемпионов КВН. «Нам удалось
убедить организаторов, что Пермь достойно примет это событие», –
прокомментировал новость губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Запись чемпионата
будет транслироваться по Первому каналу. Событие будет совмещено с
просветительским Форумом креативных индустрий, который состоится 18 и 19
августа в «Диджитал-порт».
В это время основная
сцена «Города встреч» на эспланаде переместится от Законодательного собрания к
Театру-Театру, и 19 и 20 августа на ней пройдёт молодёжный фестиваль «Ведём
себя культурно» (0+). Впервые скейтеры, бээмиксеры, самокатчики и другие
любители современного экстремального спорта будут выступать на своём
излюбленном месте вполне легально. В программе предусмотрены показательные
выступления под классическую музыку звёзд скейтборда, BMX, роликов,
самокатов и т.п. из России, Бразилии и Аргентины. Хедлайнер
мероприятия – пианист Денис Мацуев, который выступит в формате open-air.
Фестиваль пройдёт 19 и 20 августа.
Ключевое событие фестиваля «Город встреч» – гала-шоу «Ночь
рождения Перми» (0+) пройдёт 26 августа. В программе: большой концерт,
интерактивные программы, особый режим работы и специальные программы в театрах,
музеях, культурных пространствах. Алла Платонова пообещала, что в
заключительном событии фестиваля примут участие лучшие артисты из всех
включённых в «Город встреч» фестивалей: «Танцуй – открывай», «ПроЯвись» и
др. Подробно программа «Ночи рождения Перми» будет представлена в ближайшее
время.
Министр культуры Пермского края напомнила, что с завершением «Города встреч» юбилейные события не закончатся, а будут продолжаться до конца года. Так, уже 26 и 27 августа пройдёт литературный фестиваль «Компрос» (18+) – открытая творческая и дискуссионная площадка для всех, кто увлечён поэтическим словом. В рамках фестиваля состоятся поэтические чтения на «Корабле поэтов», литературные встречи, «Танцы с поэтами», поэтический слэм, показы видеопоэзии. Площадками фестиваля станут набережная, пространство «ДОМ», эспланада и другие локации.
Среди августовских юбилейных
событий, не входящих в программу «Города встреч», – 13 проектов, получивших
поддержку в рамках «Акселератора общественных проектов и частных инициатив».
Среди них: летний благотворительный фестиваль в поддержку бездомных
людей «Ночь на улице» (16+) 4 и 5 августа, профориентационный проект «Профразведка: технологии суверенитета» (12+) 7-18 августа, «Баркемп» (16+) – неформальный фестиваль на природе
в городе 19 августа и др.
В течение всего лета проходит программа экологических
практик и инициатив «Я живу в долине/Я живу у леса» (6+), направленная на
формирование экологической городской культуры. Среди экопрактик: «Трухлявый
заповедник» – помощь в естественных условиях растениям и насекомым (участники
собирают спиленные деревья, ветки, кору, валежник и создают обрамления для
тропинок, такие сооружения становятся мини-заповедником для массы крошечных
живых существ), «Медоносная поляна» – поддержка насекомых-опылителей в условиях
города, «Зелёный патруль» – просвещение в части обращения с городской природой,
экскурсии по долинам пермских малых рек, образовательные лекции, очистка
территории от мусора.
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