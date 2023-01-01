Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В августе в рамках фестиваля «Город встреч» в Перми состоится пять крупных событий Программа закрытия фестиваля будет презентована отдельно Поделиться Твитнуть

Фото: Оргкомитет Пермь-300

На заседании правительства Пермского края 26 июля министр культуры Пермского края Алла Платонова рассказала о том, какие события запланированы на август в рамках «зонтичного» фестиваля «Город встреч», посвящённого 300-летию Перми.

5 и 6 августа, как уже писал «Новый компаньон», на эспланаде пройдёт фестиваль современной фольклористики, ремесла и этнической музыки «Обряды – наряды» (0+). Алла Платонова напомнила, как был популярен в своё время этнофутуристический фестиваль «Камва», и выразила надежду, что новый проект пермяки тоже полюбят.

Впервые в Перми 19 августа в УДС «Молот» состоится Летний кубок чемпионов КВН. «Нам удалось убедить организаторов, что Пермь достойно примет это событие», – прокомментировал новость губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Запись чемпионата будет транслироваться по Первому каналу. Событие будет совмещено с просветительским Форумом креативных индустрий, который состоится 18 и 19 августа в «Диджитал-порт».

В это время основная сцена «Города встреч» на эспланаде переместится от Законодательного собрания к Театру-Театру, и 19 и 20 августа на ней пройдёт молодёжный фестиваль «Ведём себя культурно» (0+). Впервые скейтеры, бээмиксеры, самокатчики и другие любители современного экстремального спорта будут выступать на своём излюбленном месте вполне легально. В программе предусмотрены показательные выступления под классическую музыку звёзд скейтборда, BMX, роликов, самокатов и т.п. из России, Бразилии и Аргентины. Хедлайнер мероприятия – пианист Денис Мацуев, который выступит в формате open-air. Фестиваль пройдёт 19 и 20 августа.

Ключевое событие фестиваля «Город встреч» – гала-шоу «Ночь рождения Перми» (0+) пройдёт 26 августа. В программе: большой концерт, интерактивные программы, особый режим работы и специальные программы в театрах, музеях, культурных пространствах. Алла Платонова пообещала, что в заключительном событии фестиваля примут участие лучшие артисты из всех включённых в «Город встреч» фестивалей: «Танцуй – открывай», «ПроЯвись» и др. Подробно программа «Ночи рождения Перми» будет представлена в ближайшее время.

Министр культуры Пермского края напомнила, что с завершением «Города встреч» юбилейные события не закончатся, а будут продолжаться до конца года. Так, уже 26 и 27 августа пройдёт литературный фестиваль «Компрос» (18+) – открытая творческая и дискуссионная площадка для всех, кто увлечён поэтическим словом. В рамках фестиваля состоятся поэтические чтения на «Корабле поэтов», литературные встречи, «Танцы с поэтами», поэтический слэм, показы видеопоэзии. Площадками фестиваля станут набережная, пространство «ДОМ», эспланада и другие локации.

Среди августовских юбилейных событий, не входящих в программу «Города встреч», – 13 проектов, получивших поддержку в рамках «Акселератора общественных проектов и частных инициатив». Среди них: летний благотворительный фестиваль в поддержку бездомных людей «Ночь на улице» (16+) 4 и 5 августа, профориентационный проект «Профразведка: технологии суверенитета» (12+) 7-18 августа, «Баркемп» (16+) – неформальный фестиваль на природе в городе 19 августа и др.

В течение всего лета проходит программа экологических практик и инициатив «Я живу в долине/Я живу у леса» (6+), направленная на формирование экологической городской культуры. Среди экопрактик: «Трухлявый заповедник» – помощь в естественных условиях растениям и насекомым (участники собирают спиленные деревья, ветки, кору, валежник и создают обрамления для тропинок, такие сооружения становятся мини-заповедником для массы крошечных живых существ), «Медоносная поляна» – поддержка насекомых-опылителей в условиях города, «Зелёный патруль» – просвещение в части обращения с городской природой, экскурсии по долинам пермских малых рек, образовательные лекции, очистка территории от мусора.

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