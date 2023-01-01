Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Стала известна программа нового этнического фестиваля в Перми «Обряды-наряды» объединят виднейших продюсеров в сфере этники Поделиться Твитнуть

В рамках «зонтичного» фестиваля «Город встреч», посвящённого 300-летию Перми, 5 и 6 августа на городской эспланаде состоится этнокультурный фестиваль «Обряды-наряды» (0 +). Ради этого события объединились главные продюсерские силы Перми, работающие в сфере этнического искусства – Татьяна Санникова (Пермский дом народного творчества «Губерния») и Наталия Шостина («Камва»). Для тех, кто понимает, это настоящая сенсация.

Как рассказала «Новому компаньону» инициатор события Татьяна Санникова, название нового фестиваля появилось почти случайно: она произнесла это словосочетание в разговоре с режиссёром «Города встреч» Ильёй Авербухом, и ему понравилось. Название идеально отражает суть события, которое будет «завязано» на народном костюме и реконструкции традиционных обрядов.

В рамках фестиваля состоится несколько дефиле на специально построенном возле главной сцены подиуме: будут показаны коллекции этнической одежды (подлинной и реконструированной) из Екатеринбурга, Челябинска, Москвы и Перми, а также авторские коллекции Оксаны Горанковой, Марины Вилисовой, Лены Стариковой, Веры Механошиной, Ольги Величко и других дизайнеров.

Основное действие фестиваля будет с элементами интерактивности: реконструкции русской, татарской, удмуртской и других национальных свадеб будут проводиться прямо в толпе, на лужайках эспланады.

Хэдлайнером музыкальной программы будет Тина Кузнецова – певица в стилистике этноджаза и этнофьюжен.

В программе фестиваля также много лекций, мастер-классы ремесленников и презентация национальных кухонь, так как, по словам Татьяны Санниковой, обряд невозможен без обрядовой еды.

Ещё одна «изюминка» «Обрядов-нарядов» – видеомэппинг с использованием исторического фото из нового альбома «Коми-пермяки на фотографиях ХХ века», подготовленного под руководством профессора Александра Черных.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.