Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Стала известна программа нового этнического фестиваля в Перми
«Обряды-наряды» объединят виднейших продюсеров в сфере этники
В рамках «зонтичного» фестиваля «Город встреч», посвящённого 300-летию Перми, 5 и 6 августа на городской эспланаде состоится этнокультурный фестиваль «Обряды-наряды» (0 +). Ради этого события объединились главные продюсерские силы Перми, работающие в сфере этнического искусства – Татьяна Санникова (Пермский дом народного творчества «Губерния») и Наталия Шостина («Камва»). Для тех, кто понимает, это настоящая сенсация.
Как рассказала «Новому компаньону» инициатор события Татьяна
Санникова, название нового фестиваля появилось почти случайно: она произнесла
это словосочетание в разговоре с режиссёром «Города встреч» Ильёй Авербухом, и
ему понравилось. Название идеально отражает суть события, которое будет
«завязано» на народном костюме и реконструкции традиционных обрядов.
В рамках фестиваля состоится несколько дефиле на специально
построенном возле главной сцены подиуме: будут показаны коллекции этнической
одежды (подлинной и реконструированной) из Екатеринбурга, Челябинска, Москвы и
Перми, а также авторские коллекции Оксаны Горанковой, Марины Вилисовой, Лены
Стариковой, Веры Механошиной, Ольги Величко и других дизайнеров.
Основное действие фестиваля будет с элементами
интерактивности: реконструкции русской, татарской, удмуртской и других
национальных свадеб будут проводиться прямо в толпе, на лужайках эспланады.
Хэдлайнером музыкальной программы будет Тина Кузнецова –
певица в стилистике этноджаза и этнофьюжен.
В программе фестиваля также много лекций, мастер-классы
ремесленников и презентация национальных кухонь, так как, по словам Татьяны
Санниковой, обряд невозможен без обрядовой еды.
Ещё одна «изюминка» «Обрядов-нарядов» – видеомэппинг с
использованием исторического фото из нового альбома «Коми-пермяки на
фотографиях ХХ века», подготовленного под руководством профессора Александра
Черных.
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