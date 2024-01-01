Открытие Большого зала Пермской филармонии признано событием года в культуре России Поделиться Твитнуть

В рейтинге «Итоги года. События и персоны», который ежегодно составляет «Музыкальное обозрение» — ведущее российское издание, посвящённое профессиональному музыкальному искусству, — по итогам 2023 года «Событием года» названо открытие Большого зала Пермской филармонии, а директор учреждения Галина Кокоулина признана «Персоной года».

Пермь получила долгожданный концертный зал, «заточенный» под проведение симфонических и хоровых концертов, музыкальных фестивалей и других событий, требующих площадки, способной обеспечить инфраструктурой большие концертные коллективы, а зрителям предоставить комфортные условия и хорошую акустику. Её обеспечивает новая акустическая раковина, специально спроектированная для этого пространства российскими инженерами с использованием наработок мирового опыта в этой сфере, а также дополнительные отражающие поверхности.

Сцена зала была существенно увеличена и модернизирована: появился полный пакет специальной мультимедийной техники — современное световое, звуковое и видеотрансляционное оборудование; зеркало сцены увеличилось до 290 кв. м; на заднем плане впервые появились хоровые ступени с электроприводом.

Совершенно по-новому, удобно и технологично продумана система хранения роялей —знаменитого Steinway и специально приобретённого для Большого зала рояля японской фирмы Kawai. Внизу под сценой располагается специальное помещение с необходимой для хранения рояля системой климат-контроля, откуда инструмент доставляется на сцену на специальном подъёмнике.

Расширились гримёрные для артистов и сервисные помещения для зрителей, был заново оборудован гардероб, заработало кафе. Изменилась конфигурация зрительного зала, в нём появились ложи и балконы, а также новые кресла, разработанные с учётом комфортного пребывания зрителя на протяжении всего концерта. Наконец, Большой зал стал совершенно самостоятельным филармоническим пространством с отдельной входной группой.

Сейчас это высокотехнологичный комфортный концертный зал, отвечающий современным требованиям. Он, несомненно, заслужит благодарность и зрителей, и музыкантов.

От руководства учреждения реконструкция Большого зала филармонии потребовала больших менеджерских усилий, гибкости, упорства и дипломатичности. Процесс занял полтора года, но в это время концертная жизнь Перми не утратила интенсивности: все планы филармонии были выполнены, включая проведение больших ежегодных фестивалей. Концерты шли на сцене камерного Органного зала и в ДК им. Солдатова.

На обновлённой филармонической сцене с 4 по 10 марта пройдёт XIV фестиваль Дениса Мацуева.





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