В Прикамье стартует конкурс на участие в детском жюри фестиваля «Медвежонок» Видеовизитки претендентов принимаются до 15 апреля Поделиться Твитнуть

Автор фото: Евгений Вотинцев / Фото предоставлено Центром развития кинопроизводства

В Пермском крае 27 марта начался отборочный конкурс среди детей и подростков 7-18 лет на участие в детском жюри Второго Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок». Как сообщают организаторы, в честь Года семьи отдельное приглашение адресовано детям из многодетных семей Северодонецка (ЛНР).

Для участия в конкурсе претендентам нужно заполнить анкету и записать видеовизитку с рассказом о своих достижениях в учёбе, спорте, творчестве или общественной жизни, длительностью до одной минуты. Заявки принимаются до 15 апреля. Победителям отбора, которые живут не на территории Перми, организаторы оплатят проезд и проживание в дни проведения фестиваля.

Детское жюри получит возможность наравне со взрослым, куда войдут известные артисты и другие деятели российского кино, оценивать лучшие фильмы и анимацию. Кроме того, дети будут вручать свои призы в специально предусмотренных номинациях.

Генеральный продюсер фестиваля Алёна Семерикова-Волкова:

— Мы ждём заявок от детей, которые проявили себя в самых разных сферах жизни — это могут быть отличники учёбы, спорта, творчества, общественники. А может, они нас удивят чем-то другим, чего мы, взрослые, даже представить себе не можем! Важно, чтобы на фестивале лучшие фильмы и анимацию ребята выбирали сердцем. Но быть в составе детского жюри — это ещё и большая ответственность. В прошлом году наши «звёздочки» давали интервью СМИ, участвовали во всех мероприятиях фестиваля — были вовлечены на 100%. Надеемся, что для юных членов жюри в этом году «Медвежонок» станет таким же увлекательным приключением.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что в прошлом году мероприятие прошло впервые и стало одним из флагманских событий программы 300-летия Перми. В этом году оно войдёт в событийную линейку Года семьи.

В прошлом году в состав детского жюри вошли 10 ребят из Прикамья: спортсмены, лидеры детских общественных организаций, победители художественных конкурсов, а также юный актёр из Перми Костя Костин, исполнивший роль Алика в двух фильмах об Иване Семёнове.

Фестиваль пройдёт в Перми с 31 мая по 2 июня 2024 года на площадке «Кристалл-Центра». Программным директором станет российский кинокритик Егор Москвитин.

Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» — это творческое пространство, которое объединяет детей и их родителей за просмотром добрых фильмов. Жителям Перми он дарит незабываемый праздник кино, а представителей российской киноиндустрии знакомит с возможностями Пермского края.

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