Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Стали известны даты проведения второго фестиваля «Медвежонок» в Перми Фестивальной площадкой станет «Кристалл-Центр» Поделиться Твитнуть

Автор фото: Евгений Вотинцев / Фото предоставлено Центром развития кинопроизводства

Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» в нынешнем году пройдёт 31 мая — 2 июня. Он состоится в Перми во второй раз. Программным директором «Медвежонка» 2024 года станет кинокритик Егор Москвитин, а площадкой проведения — «Кристалл-Центр».

Как стало известно «Новому компаньону», перечень номинаций изменится по сравнению с фестивалем прошлого года.

Кроме кинопоказов, в программе фестиваля планируются творческие встречи с кинозвёздами, деловая программа с обсуждением перспектив развития детско-юношеского кино в России, мастер-классы с участием российских кинодеятелей. Будет работать фестивальный городок.

Алёна Семерикова-Волкова, генеральный продюсер фестиваля:

— Благодаря «Медвежонку» Пермский край укрепил свой статус центра кинопроизводства. Это видно и по количеству снимаемых в регионе картин, и по количеству заявок от кинокомпаний на получение рибейта. Важный вклад фестиваля мы видим и в поддержке производства детского контента в момент, когда на него формируется большой спрос. Для решения этой задачи в программе «Медвежонка» предусмотрено мероприятие «Почти готово», которое знакомит экспертов отрасли с проектами, уже находящимися в производстве. Отдельно пройдёт сценарный конкурс-питчинг, где участники презентуют свои идеи, а мы поможем им найти поддержку и состояться.

Оценивать фильмы конкурсной программы полнометражного кино и анимации вновь будут два жюри: профессиональное и детское.

Первый Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» проходил в Перми с 1 по 4 июня 2023 года. За время его проведения состоялись показы около 40 российских и зарубежных фильмов, мультфильмов и сериалов для детей, в том числе девять фильмов, снятых в Перми. Зрителями событий фестиваля и посетителями фестивального городка на эспланаде стали около 50 тыс. человек.

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