Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
За первый час было продано 90 % билетов на Дягилевский фестиваль в Перми
Количество фестивальных событий увеличилось
Дягилевский фестиваль 2024 года открыл 16 мая продажу билетов на события основной программы. 90% билетов было продано за первый час продаж.
По данным генерального билетного партнёра фестиваля –
«Яндекс Афиша» – более половины людей, купивших билеты – жители разных регионов
России, более трети зрителей, купивших билеты на Дягилевский фестиваль – жители
Перми и Пермского края, 26% гостей приезжают на фестиваль из Москвы, 8% – из
Санкт-Петербурга, еще 27% приходится на другие регионы, включая Екатеринбург,
Челябинск и Новосибирск.
По информации директора фестиваля Анны Касимовой, в этом
году впервые продажа билетов не сопровождалась обрушением и зависанием системы.
Среднее время покупки билета, учитывая необходимость совершать несколько
попыток, составило 10 минут.
Готовясь к покупке билетов, поклонники фестиваля обнаружили
приятные новинки в его афише. В момент публикации основной
программы в ней значились 20 событий, теперь их 26.
Появились форматы событий, которые привычны пермским
меломанам, но почему-то ещё недавно не предусматривались программой этого года.
В помещении Дягилевской гимназии пройдут столь любимые
фестивальной публикой ночные концерты-энигмы.
Сразу после концерта открытия фестиваля, в ночь с 20 на 21
июня, состоится концерт Il Duetto Notturno
(«Ночной дуэт», 18 +) в исполнении Милы Фраеновой (сопрано, скрипка) и Марины
Беловой (теорба). Следующей ночью, с 21 на 22 июня, греческий музыкант Йоргос
Калудис, знакомый по прошлогоднему фестивалю, представит программу Dimensions («Измерения»,
18 +). В ночь с 23 на 24 июня артисты театра «Грань» выступят с программой
«Если бы знать, если бы знать!» (18 +).
Список произведений, которые исполняются на
концертах-энигмах, будет представлен зрителям лишь после их окончания.
Появилось и два концерта, полностью посвящённых старинной
музыке. В камерном концерте «Miludus: La Folie» (16 +) в частной филармонии
«Триумф» поздно вечером 24 июня прозвучат вокальные и инструментальные
сочинения Люлли, Верачини, Генделя, Джеминиани, Рамо, объединённые в
театральное сценическое действие в духе «барочного безумия» в постановке
режиссёра Елизаветы Мороз.
Вечером 24 июня там же состоится концерт «1, 2, 3...» (18
+), состоящий из соло, дуэта и трио-сонаты Карла Филиппа Эмануэля Баха в
исполнении Таи Кёниг-Тарасевич (флейта-траверсо), Владислава Песина (скрипка) и
Константина Щеникова-Архарова (лютня).
Дягилевский фестиваль окончательно стал самим собой: он
уплотнился – каждый день будет проходить до десятка событий, учитывая клубную и
образовательную программы, и
распространился на ночные часы, вновь давая возможность провести самые короткие
ночи в году, слушая музыку разных эпох.
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