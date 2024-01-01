Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» За первый час было продано 90 % билетов на Дягилевский фестиваль в Перми Количество фестивальных событий увеличилось Поделиться Твитнуть

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Дягилевский фестиваль 2024 года открыл 16 мая продажу билетов на события основной программы. 90% билетов было продано за первый час продаж.

По данным генерального билетного партнёра фестиваля – «Яндекс Афиша» – более половины людей, купивших билеты – жители разных регионов России, более трети зрителей, купивших билеты на Дягилевский фестиваль – жители Перми и Пермского края, 26% гостей приезжают на фестиваль из Москвы, 8% – из Санкт-Петербурга, еще 27% приходится на другие регионы, включая Екатеринбург, Челябинск и Новосибирск.

По информации директора фестиваля Анны Касимовой, в этом году впервые продажа билетов не сопровождалась обрушением и зависанием системы. Среднее время покупки билета, учитывая необходимость совершать несколько попыток, составило 10 минут.

Готовясь к покупке билетов, поклонники фестиваля обнаружили приятные новинки в его афише. В момент публикации основной программы в ней значились 20 событий, теперь их 26.

Появились форматы событий, которые привычны пермским меломанам, но почему-то ещё недавно не предусматривались программой этого года.

В помещении Дягилевской гимназии пройдут столь любимые фестивальной публикой ночные концерты-энигмы.

Сразу после концерта открытия фестиваля, в ночь с 20 на 21 июня, состоится концерт Il Duetto Notturno («Ночной дуэт», 18 +) в исполнении Милы Фраеновой (сопрано, скрипка) и Марины Беловой (теорба). Следующей ночью, с 21 на 22 июня, греческий музыкант Йоргос Калудис, знакомый по прошлогоднему фестивалю, представит программу Dimensions («Измерения», 18 +). В ночь с 23 на 24 июня артисты театра «Грань» выступят с программой «Если бы знать, если бы знать!» (18 +).

Список произведений, которые исполняются на концертах-энигмах, будет представлен зрителям лишь после их окончания.

Появилось и два концерта, полностью посвящённых старинной музыке. В камерном концерте «Miludus: La Folie» (16 +) в частной филармонии «Триумф» поздно вечером 24 июня прозвучат вокальные и инструментальные сочинения Люлли, Верачини, Генделя, Джеминиани, Рамо, объединённые в театральное сценическое действие в духе «барочного безумия» в постановке режиссёра Елизаветы Мороз.

Вечером 24 июня там же состоится концерт «1, 2, 3...» (18 +), состоящий из соло, дуэта и трио-сонаты Карла Филиппа Эмануэля Баха в исполнении Таи Кёниг-Тарасевич (флейта-траверсо), Владислава Песина (скрипка) и Константина Щеникова-Архарова (лютня).

Дягилевский фестиваль окончательно стал самим собой: он уплотнился – каждый день будет проходить до десятка событий, учитывая клубную и образовательную программы, и распространился на ночные часы, вновь давая возможность провести самые короткие ночи в году, слушая музыку разных эпох.

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