Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Двадцать событий за десять дней Из чего состоит Дягилевский фестиваль 2024 года? Поделиться Твитнуть

Бах. Страсти по Матфею

Стас Левшин

Программа Дягилевского фестиваля 2024 года — не слишком длинная, понятная, сбалансированная. В ней всего 20 событий; год назад было ровно вдвое больше — 40, если учитывать повторы. Не будет многого из того, что стало привычным за время, что фестивалем руководит Теодор Курентзис, но многие из традиций всё же соблюдены.

Чего же не будет? Не будет инструментальных гала-концертов, на которые в зале Дягилевской гимназии публика собиралась глубокой ночью и располагалась на подушках прямо на полу. В этом году вообще не задействована площадка Дягилевской гимназии. Вряд ли это связано с конфликтной ситуацией в школе, просто одно наложилось на другое. Не будет, разумеется, ночных концертов в зале деревянной скульптуры Пермской галереи, поскольку галерея находится в процессе переезда, а деревянная скульптура «гастролирует» в разных городах России. Не будет художественной выставки. Не будет концертов аутентичной старинной музыки.

Что будет нового? Новые площадки. Коман­да Курентзиса активно откликнулась на появление в Перми акустического концертного зала: в Большом зале филармонии пройдёт открытие фестиваля и ещё три концерта. Ещё одна новая площадка фестиваля — Пермский дом народного творчества «Губерния», раньше здесь фестивальных событий не было.

Что будет привычного и долгожданного? Дягилевский фестиваль 2024 года пройдёт с 20 по 29 июня. Он откроется очень ожидаемо: большим симфоническим концертом. Оркестр и хор musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнят «Страсти по Матфею» (12+) Иоганна Себастьяна Баха. Как сказано в пресс-релизе, оратория прозвучит в барочном строе и в соответствии с предписаниями Баха. Музыканты будут использовать барочные смычки и жильные струны, которые дают специфическое мягкое звучание. В струнный состав включена виола да гамба, в группах деревянных духовых музыканты будут играть на барочных инструментах — современных копиях старинных образцов, тембры которых заметно отличаются от звучания современных флейт и гобоев. Это отчасти компенсирует отсутствие старинной музыки в фестивале этого года.

Завершится фестиваль, так же как и год, и два назад, эксклюзивной оперной постановкой на сцене Дома музыки («Литера А») на территории «Завода Шпагина». Здесь 28 и 29 июня впервые в России будет исполнена опера Паскаля Дюсапена Passion («Страсть», 16+), основанная на сюжете об Орфее и Эвридике. Музыкальный руководитель постановки — Теодор Курентзис, режиссёр Анна Гусева, уже известная завсегдатаям фестиваля по «Мистерии на конец времён» (18+) Карла Орфа и «Персефоне» (18+) Стравинского.

Кроме того, в фестивальную программу включены ещё две оперные премьеры: спектакль Пермской оперы «Похождения повесы» (16+) Стравинского, поставленный режиссёром драматического театра Андреем Прикотенко под музыкальным руководством знатока музыки XX века дирижёра Фёдора Леднёва, и новая версия «Волшебной флейты» (18+) Вольфганга Амадея Моцарта, над которой работают режиссёр Нина Воробьёва (бывший штатный режиссёр Пермской оперы), дирижёр Евгений Воробьёв (бывший главный хормейстер Пермского театра оперы и балета) и музыканты musicAeterna.

Из привычных музыкальных форматов всё благополучно с инструментальными концертами — рециталами: сольная программа пианиста Бориса Березовского (12+), которая охватывает сто лет истории фортепианной музыки; скрипичная программа концертмейстера musicAeterna Ольги Волковой, которая исполнит Шесть скрипичных сонат Эжена Изаи (12+) — феноменальный по своей сложности и потому редко исполняемый цикл; сольный концерт ученицы Бориса Березовского Варвары Мягковой (6+) с разнообразными сочинениями — от Баха до Сергея Ахунова; наконец, в программе Дягилевского фестиваля впервые появляется имя Павла Милюкова — «пермского национального героя», выдающегося скрипача, который не просто родом из Перми, но и, можно сказать, работает неформальным музыкальным послом родного города. Милюков, лауреат Международного конкурса им. Чайковского, при всей своей международной славе часто и охотно выступает на родине; на Дягилевском фестивале он выступит в дуэте с пианистом Вадимом Руденко. Они исполнят произведения Сезара Франка и Иоганнеса Брамса (6+).

Вокального вечера — Liederabend — в программе нет, как нет и хорового концерта, но вокальный концерт присутствует: трио музыкантов из Греции Thesis («Тезис», 12+) исполнит камерную вокальную музыку греческих композиторов XX века.

Объективные причины не позволяют, как уже было сказано, проводить привычные ночные концерты, но поздний вечерний концерт-медитация непременно состоится. Новый проект постоянного участника Дягилевского фестиваля, московского мультиперкуссиониста, композитора и продюсера Петра Главатских посвящён дню летнего солнцестояния, он начнётся 22 июня в 23:30. В центре проекта «Солнцеворот» (18+) — взаимодействие современных произведений для перкуссионных инструментов и персидской классической музыки. Вместе с Петром Главатских автором проекта выступает Амир Хатаи — иранский композитор, импровизатор, мастер игры на традиционных персидских инструментах томбак (деревянный барабан в форме кубка) и сантур (разновидность цимбал, известная ещё с ассирийско-вавилонских времён).

Новую программу подготовил ещё один постоянный участник фестиваля: Московский ансамбль современной музыки, который не пропустил, кажется, ни одного Дягилевского фестиваля с самого его основания в 2003 году, сыграет сочинения трёх поколений русского авангарда в проекте «Плачи и гимны» (12+).

В этом году в фестивальной программе три события обозначены как перформансы. Все они очень разные.

Постановка Владимира Варнавы Okho (12+), созданная для танцевальной труппы musicAeterna Dance, — это физическая драма для девяти танцовщиков и шести перкуссионистов. Музыкальную основу спектакля составляет современная музыка для ударных инструментов в исполнении Moscow Percussion Ensemble под управлением солиста оркестра musicAeterna Андрея Волосовского.

Театр-студия «Грань» из Новокуйбышевска представит свою премьеру прошлого года «Три сестры» (18+) — это событие ближе к традиционному драматическому театру. Текст Чехова полностью сохранён и дополнен пластическими элементами. Главным действующим лицом спектакля стало время, а постановка длится пять часов.

Вокальный ансамбль N’Caged, известный своими интерпретациями современной музыки, в том числе для постановок «Электротеатра Станиславский», привезёт в Пермь свою новую работу «Кажется, всё завертелось из-за Джезуальдо» (12+). Это концерт-читка, в котором чтение рассказа аргентинского классика ХХ века Хулио Кортасара «Клон» перемежается пением мадригалов «хроматического гения» XVI столетия Карло Джезуальдо да Веноза и современного итальянского композитора Сальваторе Шаррино.

Разумеется, двадцатью основными событиями фестивальная программа не исчерпывается. Будут, как всегда, работать образовательная программа для студентов творческих вузов и Фестивальный клуб в частной филармонии «Триумф», вход на события которого будет бесплатным. Будут «параллельные» события, инициированные творческими институциями и бизнес-структурами Перми. Наверняка часть событий будет транслироваться онлайн, но эти вопросы пока ещё решаются.

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