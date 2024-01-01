Алёна Бронникова Власти Прикамья утвердили смену зонирования под бывшим рестораном «Живаго» Здесь планируется построить административно-торговый центр Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми завершено изменение зонирования двух земельных участков по ул. Ленина, 37 — под бывшим рестораном «Живаго» в Ленинском районе и по ул. Коминтерна, 5б — рядом с больницей №3 в Свердловском районе. Для них установлена территориальная зона делового, коммерческого обслуживания Ц-1/1. Соответствующее постановление появилось на сайте краевого правительства 18 апреля.

Установление данной территориальной зоны по ул. Ленина, 37 позволит спецзастройщику «Стром» (входит в структуру девелопера «Ингрупп») возвести на данном участке многофункциональный административно-торговый центр с гостиницей. Проект реновации территории был представлен в январе.

По мнению застройщика, расположенный на этом участке ТЦ Zoom (ранее ресторан «Живаго») устарел. Для возведения нового объекта застройщик обратился в комиссию по ПЗЗ с просьбой установить на участке зону делового и коммерческого обслуживания. Предложение прошло общественные слушания и было поддержано комиссией. В марте минимущества опубликовало приказ о подготовке проекта межевания земельного участка.

Смена территориальной зоны на ул. Коминтерна позволит реализовать на данном участке проект по строительству многофункционального гостиничного комплекса с медицинским центром. Изначально в квартале улиц Коминтерна, Героев Хасана и Комсомольского проспекта ООО «Управление проектами» планировало построить многопрофильный медицинский центр, в 2018 году он был включён в число приоритетных инвестпроектов.

В октябре компания обратилась в совет по предпринимательству и улучшению инвестклимата в Прикамье о внесении в проект изменений, согласно которым вместо медцентра здесь будет возведён гостиничный комплекс, изменения были приняты. Позже в минимущества уточнили, что в рамках данного проекта медицинский центр всё-таки будет построен. В декабре 2023 года был опубликован приказ о подготовке проекта планировки и межевания данной территории.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.