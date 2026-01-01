Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Магия цифр и магия красок В галерее Анастасии Поповой открылась авторская выставка «Благоговение» Поделиться Твитнуть

Фото: Анастасия Попова

Анастасия Попова — художник активный и очень открытый. Она известна как участник множества больших выставочных проектов: всегда выставлялась на «Арт-Перми», а в последние годы открывает выставочные стенды во многих городах России и выставляет на них не только свои работы, но и произведения десятков художников Прикамья. Так же она относится и к своей галерее на ул. Сибирской, 4 а: здесь проходят и её собственные выставки, и персональные выставки других художников, и сборные проекты.

Нынешняя экспозиция «Благоговение» (18+) — особенная. Анастасия посвятила её 26-летию своей работы в искусстве. Казалось бы, не очень круглая дата, но для художницы есть особая магия в цифре 26: выставка открылась в день её рождения, 26 мая, и год нынче 2026-й. Называя живописную серию «Благоговение», Анастасия признаётся в преданности и любви к своему делу, делу всей жизни.

Фото: Анастасия Попова

Многие знают Анастасию Попову как пейзажиста-минималиста. Её почти абстрактные картины природы, вечного мироздания, в котором нет места человеку, очень умиротворяют и настраивают на философский лад; однако в новой живописной серии у Анастасии появляется героиня — это отчасти автопортрет, но в то же время и собирательный женский образ. Внешний мир с его морями и небесами, песчаными пляжами, облаками и волнами прибоя по-прежнему существует в её живописи, но он вступает во взаимодействие с активной личностью, с женской судьбой, женским рукоделием.

Есть много визуальных перекличек между пейзажами и сюжетными полотнами в этой экспозиции: кружевные юбки героини «рифмуются» с линией облаков, синий платок превращается в море, девичьи косы улетают в небо и превращаются в птиц… Птица — главный символ этой истории, символ творческого полёта, который всегда уместен в жизни, даже если она наполнена каждодневными бытовыми трудами.

Анастасия зашифровала в живописной серии историю своего становления как художника. Она с детства любила рисовать, но никогда этому не училась. Однажды дедушка подарил ей краски — не новые, а найденные на улице, зато это были настоящие масляные краски, которые прежде принадлежали какому-то художнику. Юная Анастасия сразу, без подготовки, начала писать маслом.

Героиня «Благоговения» ищет себя, свою судьбу и своё место, она самодостаточна и открыта к миру, она готова взять в руки любые краски, которые подарит ей случай.

Фото: Анастасия Попова

О взаимоотношениях Анастасии Поповой с масляными красками напоминает небольшая инсталляция в пространстве выставки, где художница поместила нехитрый набор инструментов, использованных при создании серии: мастихины для процарапывания по краске, фрагменты кружева для создания ажурных отпечатков, кисти и два тюбика масляной краски. Всего два — «марс» и «индиго». Минимализм — так минимализм!

Анастасия Попова с детства не боится красок и отважно с ними экспериментирует. Рассматривая серию «Благоговение», даже профессиональные художники не могут поверить, что в ней всего два колера, даже белила не использованы: белый цвет в картинах — это цвет холста. Терракотовый «марс» и глубокий синий «индиго» оказались способны на проявление себя в множестве оттенков и нюансов.

Фото: Анастасия Попова

Как всегда, живописная серия дополняется у художницы новой коллекцией бижутерии, выполненной в тех же тонах и той же стилистике. Когда Анастасия создавала серию «Балтийское море», её сопровождали украшения из янтаря, серия «Древо» дополнялась украшениями с древесными вкраплениями, а сейчас в галерее — новая коллекция бижутерии, созданной из терракоты и ленточного плетения.

В галерее Анастасии Поповой творчество гармонично сочетается с коммерцией. Художница говорит об этом спокойно и прямо: она не просто существует в арт-рынке, но и во многом формирует его. Постеры, открытки, альбомы и буклеты — к каждой выставке готовится полный набор репродукций.

Фото предоставлены Анастасией Поповой

Насладиться «Благоговением» в галерее Анастасии Поповой можно до середины августа, а к осени здесь откроется новая выставка — на сей раз это будет тематический проект группы пермских художников.

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