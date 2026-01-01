Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Обряды, яхты и крылья Афиша уикенда 3–5 июля Поделиться Твитнуть

Зрелищные парусные гонки и много дополнительных активностей: прогулки под парусом, поездки на квадроцикле по бездорожью, тест-драйв автомобилей; игровая зона для детей, моментальное фото, аттракционы от Федерации гонок с препятствиями; дегустации безалкогольных напитков (бесплатно), бары, кафе и фудтраки; прокат велосипедов, сап-бордов, самокатов; верёвочный парк и тир. Розыгрыши призов и подарков – каждый час.

Где можно встретить медведей в центре города на набережной? Только в Перми. Пермский исторический парк «Россия — Моя история» приглашает по субботам прогуляться по обновлённой центральной набережной в окрестностях Речного вокзала, где обитают десять бронзовых медвежат. И у каждого мишки наготове интересный рассказ о пермских феноменах и о том, чем город гордится. У каждой фигурки проводятся подвижные игры для детей и взрослых. Экскурсии будут проводиться раз в две недели.

Иван Козлов — журналист и исследователь, благодаря изысканиям которого коллекция Центра городской культуры пополнилась множеством работ и новых имён. Иван успел лично пообщаться с большинством наивных художников, чьи работы представлены на выставке, и сквозь призму этого опыта способен особым образом взглянуть и на экспозицию, и на мир пермского наивного искусства в целом.

В программе авиационного фестиваля 2026 года:

— Показательные полеты и выступления пилотажных групп и воздушных асов; хедлайнер – группа высшего пилотажа «Стрижи» на реактивных истребителях МиГ-29;

— Демонстрация авиационной техники;

— Концертная программа, мастер-классы и зоны отдыха;

— Передвижная выставка «Мощь и слава Мотовилихи» к юбилею Мотовилихинских заводов;

— Для детей — мастер-класс по конструированию самолетов;

— Впервые на «Крыльях» — мини-самолет от аттракциона «Аэротруба».

Для зрителей фестиваля запустят бесплатные автобусы от ТРЦ «Планета», интервал 5-10 минут. Для гостей на автомобилях будет организован заезд с федеральной трассы Пермь—Екатеринбург, со стороны ул. Героев Хасана. Подготовлены две парковки.





Традиционный обрядовый праздник и фестиваль, посвящённый началу заготовки сена. Программа фестиваля:

10:00 — «Покос Коста» (в сенокосную пору): обряд встречи с участием народного театра коми‑пермяцкой песни «Вежалун»;

10:20 — молебен и благовест перед началом доброго дела;

10:30 — открытие фестиваля «Турун пуктан кад», приветствие участников и гостей;

10:00-13:00 — сенокосные развлечения и мастер-классы: «Дзоридза юркытш» (венок из полевых трав), «Веськöтлан турун» (демонстрация лекарственных растений), «Покостнича» (изготовление куклы из сухого сена), «Сувенир» (изготовление берестяных изделий), «Юравны» (изготовление снопов), «Золотой сноп» (квест‑игра для детей), «Музей под открытым небом» (выставка старинной сенокосной утвари), «Ыджыт зород» (фотозона «Большой стог»);

11:00 — «Покосная пора»: выступление народных коллективов, показ восстановленного обряда «Сенокос»;

11:00 — конкурс косарей Пермского края «Чарвав, литовка»;

11:40 — «Вермась томполос» («Удаль молодецкая»): сбор скошенной травы и формирование копны и стога;

13:00 — «Шоччисян кад» («Время отдыха»): закрытие фестиваля, награждение победителей и участников.

На фестивале в одном из самых туристических посёлков пермского края можно будет сплести венок, порисовать на камушках, поиграть в народные игры и забавы, показать силу богатырскую в турнире «Богатырский характер», поиграть всей семьей в «Кулачный мяч» (как волейбол, только отбивать мяч нужно кулаками), узнать секреты приготовления ухи от уральского шеф-повара и попробовать блюда традиционной уральской кухни, раскрыть тайны целебных напитков из уральских трав, познакомиться с географией, историей и промыслами Уральского края в «краеведческой лаборатории». В хороводе гости фестиваля загадают самое сокровенное у «Камня Желаний», изготовят семейные обереги, насладятся творчеством виртуоза-балалаечника Михаила Попова и скрипача Дмитрия Докудина, познакомятся со старинными семейными традициями, узнают секрет «живинки» уральских мастеров.





На открытии фестиваля состоится старт соревнований по воздухоплавательному спорту с представлением пилотов и концерт «Культурный код Кунгура». Вечером жителей и гостей города ждет массовый старт аэростатов. Кроме того, в этот день в Кунгуре пройдут праздник национальных культур «Живая традиция», уличные театральные представления, соревнования по джип-триалу и турнир по уличному баскетболу.

Главное событие «Небесной ярмарки» пройдёт через неделю, 11 июня, на стадионе «Труд».





Специальная программа Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана». Пермяки смогут погрузиться в истории людей со всего мира в непривычных локациях. В программу вошли фильмы-участники фестиваля 2025 года, признанные лучшими и получившие специальные упоминания от жюри.

3 июля, 18:00, кинотеатр «Кристалл». «В активном поиске страданий» (18+, Россия). Их называют лавоголиками, созиками, одержимыми, любовнозависимыми. Люди, для которых любовь стала болезнью. После показа пройдет игра в формате «быстрых свиданий» для киноманов: знакомимся, говорим о кино и ищем компанию для походов в кино.

4 июля, 18:00, Пермская художественная галерея. «Бродячий оркестр» (18+, Италия). В заброшенном железнодорожном пропускном пункте, оккупированном музыкантами и мечтателями, талантливый и эксцентричный Чезаре дель Анна становится лидером нового музыкального течения.

5 июля, 14:00, лекторий «Сарёнок» (ул. Ленина, 100). «У ветра нет хвоста» (16+, Россия). Лучший фильм национального конкурса, приз «Малый Золотой Нанук». Ника — одна из младших дочерей в семье кочевника Ямала. Ей предстоит учиться в школе-интернате, в долгой разлуке с семьей, вдали от дома.





Впервые показанная в 1899 году, «Царская невеста» Римского-Корсакова стала последней великой русской оперой XIX века: прощаясь с эпохой романтизма, Римский-Корсаков пишет лирико-психологическую драму, тёмная, сгущенная атмосфера которой пропитана тревожным предощущением наступления нового времени. Национальный мелос неразрывно переплетен в «Царской невесте» с напряженной интонационностью европейского музыкального языка рубежа веков — опера Римского-Корсакова с изысканной пластикой её вокального письма выглядит прообразом русского модерна. В Перми ее поставил режиссер Андрей Прикотенко, возвращающийся в Пермскую оперу два года спустя после премьеры нашумевшей постановки «Похождений повесы» Игоря Стравинского, чтобы найти неожиданные ключи к одному из главных названий отечественного репертуара в тандеме с главным дирижером театра Владимиром Ткаченко.

Роли готовят: Василий Собакин — Гарри Агаджанян, Тимофей Павленко; Марфа — Надежда Павлова, Ирина Байкова, Екатерина Проценко; Григорий Грязной — Ришат Решитов, Виталий Новиков; Малюта Скуратов — Рустам Касимов, Олег Бударацкий, Александр Егоров; Иван Лыков — Борис Рудак, Давид Есаян; Любаша — Наталья Буклага, Наталия Ляскова, Вера Кравчук; Елисей Бомелий — Анатолий Шлиман, Сергей Костарев, Матвей Мокеров; Домна Сабурова — Алина Отяковская, Надежда Бабинцева; Дуняша — Анастасия Вятскина, Александра Гайдучек; Петровна — Анна Сычева, Элеонора Шоля.





Квартал городской эспланады перед зданием Законодательного собрания превратится в этнографическую деревню. Программа фестиваля выстроена в шести направлениях: обряды, наряды, сказки, ремесло, рассказы, музыка. Гости смогут принять участие в обрядах народов Пермского края, которые проведут носители этих традиций. В программе — коми-пермяцкие гадания, обряд закликания птиц, обряд наряжения снопа-именинника, марийский Пеледыш пайрем, татарский обряд сбора приданого и другие.

Свои коллекции представят дизайнеры одежды, работающие с этническими мотивами. Театры из разных регионов представят постановки сказок: и русских народных, и основанных на рассказах старожилов конкретной деревни.

На уроках ремесла можно будет заняться ткачеством, вышивкой, изготовлению керамики, обработкой бересты, резьбой по дереву, гончарным промыслом, набойкой по ткани, плетением лаптей, обработкой лыка.

В музыкальной части фестиваля примут участие хор Triumphum vox «Международный атлас облаков», Даша Калина, Петр Термен, Илья SymphoCat, ансамбль Дмитрия Покровского, группа Settlers, Post-dukes, Варвара Зенина с перформансом «От колыбели до вечности», фолк-ватага «Притоп Тритона»; хедлайнером станет трио AY YOLA (Башкортостан).





Роман Александров — театральный педагог, режиссёр, арт-терапевт, больничный клоун, член экспертного совета «Тут». В Перми Роман вместе со студентами педагогического университета проведёт Летний интенсив для осуждённых подростков в воспитательной колонии. На встрече режиссёр расскажет о своём проекте и поделится опытом работы с подростками в колониях.

Опыт Романа в работе с подростками: организатор педагогического объединения «Все дела», руководитель театральной мастерской фонда «Центр святителя Василия Великого», помогающего подросткам, находящимся в конфликте с законом, и проекта «С другой стороны» фонда «Новый учитель» для осуждённых подростков, отбывающих наказание в воспитательных колониях.

Работал учителем в школе неформального образования «Апельсин», режиссёром и педагогом проекта «Театральная мастерская» в театре «KUKFO/Кукольный формат», художественным руководителем проекта «Цирк для хулиганов» в Упсала-Цирке.

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