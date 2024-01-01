Алёна Бронникова «Ингрупп» подготовит проект межевания участка на месте ресторана «Живаго» в Перми На территории планируется построить административно-торговый центр Поделиться Твитнуть

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края опубликовало приказ о подготовке проекта межевания земельного участка в центре Перми, включающего в себя здание бывшего ресторана «Живаго» по ул. Ленина, 37. Работы выполнит ООО «Специализированный застройщик «Стром» (входит в структуру девелопера «Ингрупп»).

Территория находится в границах улиц Петропавловской, Газеты «Звезда», Ленина и Комсомольского проспекта. Разработать проект застройщику необходимо в течение двух лет. Согласно заданию на выполнение инженерных изысканий, здесь планируется построить многофункциональный административно-торговый центр с гостиницей.

В январе «Стром» представил проект строительства нового объекта. По мнению застройщика, расположенный на этом участке ТЦ Zoom (ранее ресторан «Живаго») устарел, и территория требует реновации. Для этого он обратился в комиссию по ПЗЗ с просьбой установить на участке территориальную зону делового и коммерческого обслуживания. Предложение прошло общественные слушания и было поддержано комиссией.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.