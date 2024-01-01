Алёна Бронникова Застройщик представил проект нового ТЦ на месте ресторана «Живаго» в Перми «Ингрупп» планирует возвести на участке многофункциональный торговый центр высотой до шести этажей Поделиться Твитнуть

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

На заседании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Пермского городского округа (ПЗЗ) 30 января ООО «Специализированный застройщик «Стром», входящий в структуру пермского девелопера «Ингрупп», представил проект строительства нового объекта по ул. Ленина, 37. На месте бывшего ресторана «Живаго» планируется возвести многофункциональный торговый центр.

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

В границах участка распространяются требования по охране объектов культурного наследия, а также утверждена документация планировки территории, в соответствии с которыми высота зданий ограничивается шестью этажами — 22 м. По мнению застройщика, расположенный на этом участке ТЦ Zoom устарел, и территория требует реновации.

Ранее «Стром» обращался в комиссию по ПЗЗ с просьбой установить на участке территориальную зону делового и коммерческого обслуживания, что позволит ограничить варианты застройки территории. Возведение жилья здесь не предусмотрено. Предложение было отправлено на общественные слушания. Во время процедуры замечаний не поступало. Минимущества внесло одно предложение, которое было учтено в документации.

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

К заседанию комиссии по ПЗЗ в новом году девелопер разработал проект с учётом стоящего рядом здания детского сада, расположенного внутри квартала. Возведение нового объекта обсуждалось и с гимназией № 17, которая находится по соседнему адресу. Возражений о реновации территории не поступило. Председатель комиссии Лариса Ведерникова также отметила, что застройщик доработал проект в части фасадов с учётом всех требований.

По итогам рассмотрения проекта члены комиссии поддержали установление территориальной зоны. Первый замначальника департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми — главный архитектор Перми Дмитрий Лапшин также добавил, что далее проект будет рассмотрен на комиссии архитектурно-градостроительного облика (АГО).

В октябре в Перми вступило в силу постановление администрации города «О создании комиссии по рассмотрению АГО объекта капитального строительства на территории города Перми». Ведомство рассматривает разделы проектной документации объектов капстроительства: проверяет соответствие схем объёмно-планировочных и архитектурных решений требованиям АГО, выдаёт заключения о соответствии или несоответствии облика зданий требованиям градостроительного регламента ПЗЗ. Председателем комиссии назначили Дмитрия Лапшина.

Бывший ресторан "Живаго"

Константин Долгановский





Здание построено в 1964 году. До 2003 года в нём располагалось кафе «Юность». После приватизации владельцы ныне обанкротившегося коммунального холдинга «Пермгазэнергосервис» открыли в нём ресторан «Живаго». В 2018 году здание перешло под контроль ООО «Конкур-Пермь», которое перепрофилировало объект в ТЦ Zoom. В конце 2020 года здание и участок под ним были выставлены на продажу. В апреле 2023 года новым собственником актива стал пермский застройщик «Ингрупп».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.