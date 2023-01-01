Комиссию по согласованию внешнего вида новостроек в Перми возглавил Дмитрий Лапшин Всего в комиссию вошли 12 человек Поделиться Твитнуть

Дмитрий Лапшин

Администрация Перми

Глава Перми Эдуард Соснин подписал постановление администрации города «О создании комиссии по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории города Перми».

Отмечается, что постановление вступает в силу с 13 октября, но распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2023 года.

В документе сказано, что новый коллегиальный совещательный орган создаётся в целях реализации единой политики в области архитектуры на территории краевого центра, направленной на формирование архитектурного облика Перми и повышения эстетических качеств застройки.

Комиссия будет изучать разделы проектной документации объектов капитального строительства и выдавать заключения о соответствии или несоответствии облика зданий требованиям градостроительного регламента Правил землепользования. Речь идёт о зданиях в центральном планировочном районе Перми в границах рек Данилихи, Егошихи, Камы и Чкаловской дамбы и отдельных улиц особого градостроительного значения.

Постановлением также утверждён состав комиссии.

Председателем органа назначен первый заместитель начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми — главный архитектор Дмитрий Лапшин, заместителем председателя стал Сергей Карасёв — начальник управления архитектуры и городского дизайна этого же департамента. Ранее сообщалось, что комиссию может возглавить начальник градостроительного департамента Мария Норова.

Всего в комиссию вошли 12 человек. Среди них представители минстроя, минимущества, минприроды, теруправления Росимущества, начальник Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия, архитекторы.

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