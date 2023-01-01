Максим Артамонов Не согласуешь — не построишь В Перми появится комиссия по согласованию архитектурного облика новостроек Поделиться Твитнуть

Функции департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми дополнят несколькими пунктами — о согласовании архитектурного облика объектов капитального строительства и внешнего вида некапитальных строений. Кроме того, при городской мэрии будет создана комиссия по рассмотрению внешнего облика новостроек. Проект соответствующего постановления депутаты приняли на августовской пленарке Пермской городской думы.

Константин Долгановский

Перед заседанием гордумы этот вопрос обсуждался на комитетах гордумы. Начальник департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми Мария Норова пояснила, что проект был предложен в связи с внесёнными в декабре прошлого года изменениями в Градостроительный кодекс РФ. С 1 сентября 2023 года в Правила землепользования и застройки будут добавлены требования к облику капитальных объектов, которые сейчас разрабатывает краевое минимущества. Без соблюдения этих требований будет запрещено выдавать разрешение на строительство. Такая законодательная норма будет действовать во всех российских городах и для всех российских застройщиков. Решения должны приниматься в течение 10 рабочих дней.

По словам председателя комитета гордумы по пространственному развитию Михаила Черепанова, речь идёт о зданиях в центральном планировочном районе Перми в границах рек Данилихи, Егошихи, Камы и Чкаловской дамбы и отдельных улиц особого градостроительного значения.

Правообладатель земли или объекта капстроительства будет направлять в комиссию схему планировки участка и материалы по архитектурным решениям, а комиссия будет принимать решение о соответствии или несоответствии архитектурно-градостроительного облика объекта требованиям, которые указаны в градостроительном регламенте Правил землепользования и застройки.

Как пояснил главный архитектор Перми Дмитрий Лапшин, в итоге застройщик будет заранее знать, что запрещено и что разрешено на его участке.

«В законодательстве есть требования к предельным габаритам здания, к организации входных групп, к расположению зданий относительно друг друга, запрещённые материалы для наружной отделки, обширный перечень цветов, сочетающихся друг с другом», — отметил Лапшин.

Комиссию возглавит начальник департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми Мария Норова. В состав нового органа планируется ввести семь человек. В частности, в неё войдут представители федеральных органов исполнительной власти РФ, представители Института регионального и городского планирования, Института территориального планирования и др. При этом решения комиссии будут иметь рекомендательный характер.

Реакция архитектурного сообщества

Исследователь в архитектурном бюро Saga Александр Михайлов отмечает, что это федеральная инициатива, принятая в рамках Минстроя РФ, и она уже была апробирована в ряде регионов, в том числе в Москве.

Александр Михайлов, исследователь в архитектурном бюро Saga:

— Появление такой комиссии оказывает влияние на среду и на то, что город начинает с повышенным вниманием относиться к архитектурному облику зданий. В частности, мы сейчас наблюдаем, как главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и Москомархитектура пробивают ряд важных решений, которые позволяют эстетически менять город. Москва — это город, который сильно изменился и получил новое благоустройство. В этом смысле он довольно близок к Перми, которая тоже обновилась к 300-летию. По-своему это такая московская программа «Моя улица» в миниатюре, которая была реализована в Перми, и этот опыт на федеральном уровне Минстрой признал удачным. Поэтому сейчас во всех регионах создаются подобные комиссии, которые должны остановить хаотическую застройку городов.

Противовес лобби застройщиков

По мнению Александра Михайлова, создание комиссии по согласованию архитектурного облика зданий является противовесом лобби застройщиков и Союза архитекторов Перми. Однако вопрос в том, кто войдёт в состав такой комиссии, отмечает он.

Александр Михайлов:

— Можно было бы пригласить ряд заслуженных пермских архитекторов, которые уехали работать в разных столичных архитектурных бюро, Станислава Субботина или Антона Барклянского. Если бы их пригласили, то это был бы противовес лобби, которое существует со стороны Союза архитекторов в Перми.

Александр Михайлов отмечает, что сейчас архитектура в стране в целом развивается.

«В Перми же мы видим ситуацию, когда город с этой точки зрения застыл где-то в середине 2010-х годов, и появление такой инициативы может быть движением вперёд. По крайней мере, фигура Артёма Габдрахманова (министр строительства Пермского края. — Ред.) позволяет на это надеяться», — резюмирует Михайлов.

Руководитель персональной мастерской, архитектор Лариса Горшкова в беседе с «Новым компаньоном» также сделала акцент на составе комиссии.

По её мнению, семь человек, которые войдут в комиссию, должны быть профессиональными архитекторами с опытом и хорошей репутацией.

Лариса Горшкова обратила внимание на то, что Градсовет Перми состоит в основном из застройщиков и чиновников. В его составе есть всего два архитектора плюс Александр Михайлов.

Лариса Горшкова, архитектор:

— В качестве примера того, что из этого получается, мы можем рассмотреть защиту на градсовете жилого комплекса в самом центре Перми, в охранной зоне достопримечательного места «Губернский центр»: трём специалистам, которые понимают, что такое композиция и стиль здания, было очевидно, что проект чудовищно недоработан. Он наскоро собран из чужого градостроительного решения, плана и фасадов. Все трое профессионалов дали критическую оценку, но застройщик получил одобрение большинством голосов.

В связи с этим, по мнению Горшковой, нужна комиссия, в которую входят профессионалы, чтобы она рассматривала вопросы об архитектурном облике зданий до их вынесения на градсовет. Или же необходимо изменить состав совета, чтобы 70–80% составляли архитекторы.

Председатель правления Пермского регионального отделения Союза архитекторов России Виктор Воженников, пообщавшись с коллегами из Москвы, рассказал, что для них это решение уже апробировано и в итоге они пришли к выводу, что «ангажированность крупными поставщиками фасадных систем обуславливает безальтернативность архитектурных решений».

«Непонятно, какие критерии и категории оценки требований будет закладывать комиссия. Всё это и многое другое должно стать предметом открытого обсуждения с профессиональным сообществом, а не кулуарно в кабинетах», — пояснил он.

Кроме того, как отмечает Виктор Воженников, появилось понятие брендбука жилой застройки, которое обязывает использовать определённый перечень материалов при строительстве.

«При этом застройка становится лишённой индивидуальности, превращаясь в «новые хрущобы», — считает председатель правления регионального Союза архитекторов.

Генеральный директор ООО «СЗ «Орсо групп», депутат Пермской городской думы Михаил Бесфамильный считает, что создание комиссии — необходимое решение, потому что полагаться на вкус застройщиков не очень правильно.

Михаил Бесфамильный, генеральный директор ООО «СЗ «Орсо групп»:

— У одного застройщика есть вкус, и он может понять, что и в каком месте должно быть построено, а у кого-то такого вкуса нет, и он может тем или иным объектом изуродовать территорию города.

Решение о соответствии или несоответствии архитектурного облика будет приниматься в рамках федерального законодательства, утверждённых норм. То есть это не история, когда застройщики будут заходить с проектом и кто-то будет говорить, нравится или не нравится. Создаются чёткие требования к тому, что можно, а что нельзя. Например, в плане цветов и материалов для использования. Количество цветов не больше 10 и так далее. Такие требования ты просто должен соблюдать. Это достаточно понятные и объективные правила, которым без проблем можно следовать.

При этом Бесфамильный обращает внимание, что будет возможность выйти на пределы правил, согласовав это с комиссией.

Михаил Бесфамильный:

— Например, если застройщик хочет использовать какой-то определённый цвет, а не тот, который возможен к использованию, то он может предложить комиссии свои варианты и согласовать это.

Если бы были требования, чтобы фасад был, допустим, из мрамора, то, конечно, это другая история. Но там нет каких-то моментов, которые привели бы к повышению себестоимости. Поэтому не вижу в этом вообще ничего страшного, оцениваю только позитивно.

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