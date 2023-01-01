Алёна Бронникова В Перми разработают проект межевания территории под строительство гостиницы Участок находится рядом с больницей № 3 Поделиться Твитнуть

Приказ Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края 22 декабря опубликовало приказ о подготовке проекта планировки и межевания территории в Свердловском районе Перми. Согласно документу, речь идёт об участке, ограниченном зданиями по Комсомольскому проспекту, 88б, 92, ул. Героев Хасана, 18 и улицами Героев Хасана и Коминтерна.

Выполнением работ займётся ООО «Управление проектами» за счёт собственных средств. Срок подготовки проекта составляет два года со дня подписания настоящего приказа.

Рассматриваемый участок включает в себя здания больницы № 3, рядом с которой планируется построить многофункциональный гостиничный комплекс. Площадь территории, подлежащей межеванию, составляет 2,27 га.

Ранее ООО «Управление проектами» планировало построить в Перми многопрофильный медицинский центр, в 2018 году он был включён в число приоритетных инвестиционных проектов (ПИП). Однако в октябре компания обратилась в совет по предпринимательству и улучшению инвестклимата в Прикамье о внесении в него изменений, согласно которым вместо медцентра здесь будет возведён гостиничный комплекс. Изменения были приняты. Позже в минимущества уточнили, что медицинский центр всё-таки будет построен в рамках данного проекта.

Общий объём инвестиций составит 1,37 млрд руб. Сроки реализации проекта — 2018-2028 годы.





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