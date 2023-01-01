Алёна Бронникова Власти Прикамья рассмотрят проект строительства гостиницы рядом с больницей № 3 На участке планируется возвести также медицинский центр Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Установление территориальной зоны делового, коммерческого обслуживания по ул. Коминтерна, 5б в Свердловском районе Перми рассмотрит правительство Прикамья. Об этом сообщили в краевом министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности.

На рассмотрение комиссии по ПЗЗ поступило заявление ГБУ ПК «Агентство инвестиционного развития». Ведомство попросило установить территориальную зону обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-1/1) в отношении земельного участка площадью почти 4,6 тыс. кв. м рядом с больницей № 3. Сейчас на данной территории разрешено строительство только медицинских объектов.

Ранее здесь планировалось возвести многопрофильный медицинский центр, инвестиционный проект получил статус приоритетного (ПИП). Однако позже было принято решение построить здесь гостиницу.

Как сообщили в минимущества, медицинский центр всё-таки планируется построить в рамках данного проекта. Поскольку он является ПИП, комиссия по ПЗЗ направила его на утверждение краевому правительству.

О том, что на рассматриваемой территории решено построить многофункциональный гостиничный комплекс, стало известно в октябре, по итогам заседания Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае. Согласно проекту, объём инвестиций составит 1,37 млрд руб., сроки реализации — 2018-2028 годы.

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