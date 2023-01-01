Алёна Бронникова В центре Перми построят отель вместо медицинского центра Общий объём инвестиций – 1,37 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае принял решение о внесении изменений в приоритетный инвестиционный проект (ПИП) компании ООО «Управление проектами». Соответствующая информация содержится в протоколе октябрьского заседания Совета на сайте краевого минэкономразвития.

Согласно указанным данным, компания планировала построить в Перми многопрофильный медицинский центр, однако вместо него появится многофункциональный гостиничный комплекс. Общий объём инвестиций составит 1,37 млрд руб., будет создано три новых рабочих места, сроки реализации — 2018-2028 годы.

Кроме того, инициатор должен до конца 2025 года заключить с региональными властями соглашение о безвозмездной передаче в собственность Пермского края помещений нежилого назначения на втором этаже второй очереди будущей гостиницы с отдельным входом. Площадь помещений должна составлять не менее 700 кв. м. Передача должна состояться не позднее трёх месяцев со дня ввода в эксплуатацию второй очереди учреждения.

Согласно информации checko.ru, ООО «Управление проектами» было создано в 2016 году Филиппом Логиновым. В текущем году владельцами компании стали Вячеслав Логинов, ему принадлежит 7,5% доли компании, и Леонид Крепак — 92,5%.

Проект по строительству многопрофильного медицинского комплекса ГК «Медлайф» был включён в число ПИП в 2018 году, что позволяет приобрести земельный участок под строительство без процедуры торгов. Первоначально новый объект планировали возвести на арендуемой территории краевой клинической больницы, между улицами Пушкина и Луначарского. Результаты инженерных изысканий показали, что площадка не соответствует необходимым требованиям. Объём инвестиций оценивался в 420 млн руб.

По данным «Коммерсантъ-Прикамье», сейчас речь идёт о площадке по ул. Героев Хасана, 24, рядом с клинической больницей № 3. По проекту первая очередь комплекса будет сдана в декабре 2026 года, вторая — в апреле 2028 года.





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