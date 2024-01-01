Завершено расследование уголовного дела против дежурной, допустившей аварию поезда Адлер-Пермь Материалы дела переданы в суд Поделиться Твитнуть

В Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей дежурной по железнодорожной станции Бряндино. Ей инкриминируют ч.1 ст. 263 УК РФ — Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба. В тот день пассажирский поезд Адлер — Пермь столкнулся с маневровым тепловозом. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.

По данным следствия, днём 22 ноября 2023 года женщина вышла на смену в состоянии алкогольного опьянения и в результате небрежности нарушила требования по организации движения поездов. В частности, при пропуске пассажирского поезда она не убедилась в отсутствии других составов на пути перегона «Бряндино — Тиинск» и дала неверные распоряжения по движению поездов. Это привело к аварии на станции Бряндино Куйбышевской железной дороги, где пассажирский поезд сообщением «Адлер-Пермь» столкнулся с маневровым локомотивом.

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил ульяновский транспортный прокурор. Дело направлено в суд.

Напомним, авария произошла 22 ноября в 14:49 (мск). Несмотря на то что машинист успел применить экстренное торможение, лобовое столкновение поездов всё же произошло. После аварии с ушибами к медикам обратились 25 человек, в том числе один ребёнок.

У одного из пассажиров, 67-летнего мужчины, врачи Пермской краевой больницы диагностировали перелом четырёх рёбер. Во время удара его бросило грудью на угол стола, а с верхней полки на него упал сосед.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело. Машинисты и дежурная по станции, которая должна была развести поезд и тепловоз, прошли медосвидетельствование. Анализ показал, что женщина была пьяна, из-за чего не заметила ошибку системы.

В связи с происшествием в РЖД заявили, что пассажирам будут начислены по 7 тыс. баллов, пострадавшим — по 12 тыс. баллов «РЖД Бонус». Кроме этого, пострадавшим пообещали выплатить страховую компенсацию, а в компании сообщили, что готовы взять на себя расходы на лечение.

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