Максим Артамонов
В Ульяновской области поезд Адлер—Пермь в лобовую столкнулся с маневровым составом
В поезде ехали 396 пассажиров
Как сообщает telegram-канал Baza, сегодня пассажирский поезд Адлер—Пермь с 396 пассажирами столкнулся в Ульяновской области в лобовую с маневровым составом.
Среди пассажиров было 94 ребёнка. Серьёзно пострадавших среди пассажиров нет. За помощью к медикам обратились 25 человек.
Уточняется, что столкновение произошло в 14:55 в Чердаклинском районе между станциями Бряндино и Тиинск.
Предварительно известно, что в результате столкновения никто не погиб. Схода поездов также не произошло. На место происшествия выехали спасатели.
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