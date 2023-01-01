Максим Артамонов В Ульяновской области поезд Адлер—Пермь в лобовую столкнулся с маневровым составом В поезде ехали 396 пассажиров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает telegram-канал Baza, сегодня пассажирский поезд Адлер—Пермь с 396 пассажирами столкнулся в Ульяновской области в лобовую с маневровым составом.

Среди пассажиров было 94 ребёнка. Серьёзно пострадавших среди пассажиров нет. За помощью к медикам обратились 25 человек.

Уточняется, что столкновение произошло в 14:55 в Чердаклинском районе между станциями Бряндино и Тиинск.

Предварительно известно, что в результате столкновения никто не погиб. Схода поездов также не произошло. На место происшествия выехали спасатели.





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