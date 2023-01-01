Поезд из Перми столкнулся с локомотивом из-за грубого нарушения в работе станции в Ульяновской области По факту аварии возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

фото: Приволжская транспортная прокуратура

По факту столкновения поезда № 354 Адлер—Пермь и стоящего маневрового тепловоза в Ульяновской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Дело возбуждено по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

На место происшествия выехали следователи и криминалисты СКР. Они устанавливают причины происшествия и выясняют обстоятельства.

РЖД проводят внутреннюю проверку по факту ЧП. В ведомстве считают, что оно случилось в связи с грубым нарушением при организации работы станции Бряндино.

Поезд № 354 временно задерживается для проведения необходимых технических работ, при этом в вагонах поддерживается нормальный температурный режим.

РЖД приносят свои глубочайшие извинения пассажирам поезда. Всем им будут начислены по 7 тыс. баллов «РЖД бонус», а пострадавшим — по 12 тыс. баллов. Кроме того, пострадавшие получат страховую компенсацию, а РЖД готовы взять на себя расходы на лечение.

Напомним, столкновение поезда и тепловоза произошло 22 ноября в 14.49 (мск) на станции Бряндино (Ульяновская обл.). Машинист успел применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. К счастью, схода подвижного состава с рельсов не произошло.

За медицинской помощью с ушибами обратились 25 пассажиров, среди которых один несовершеннолетний. Всем пострадавшим оказана необходимая помощь.

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