Алёна Бронникова У пассажира поезда Адлер-Пермь обнаружили перелом четырёх рёбер Мужчина госпитализирован Поделиться Твитнуть

Врачи Пермской краевой больницы диагностировали перелом четырёх рёбер у 67-летнего пассажира поезда № 354 Адлер-Пермь, который 22 ноября столкнулся с тепловозом в Ульяновской области. Валерий рассказал КП-Пермь, что во время удара его бросило грудью на угол стола, а с верхней полки на него упал сосед.

«Я даже прилечь не могу, всю ночь пришлось дремать сидя. Врачи в краевой больнице сказали, что мне долго придется пробыть в отделении торакальной хирургии. Они обнаружили, что у меня сломано четыре ребра», — цитирует издание пострадавшего.

По его словам, врачи, которые осматривали пассажиров сразу после столкновения поездов, определили у соседа перелом пальца, сам мужчина жаловался на сильные боли в груди. Обезболивающий укол ему не помог.

Опоздавший на четыре часа поезд в Перми на ж/д вокзале встречала бригада медиков. В краевом минздраве рассказали, что Валерий сам обратился за помощью. После осмотра его увезли на обследование в больницу. Пострадавшему сделали рентген, МРТ и обнаружили переломы рёбер. Сколько времени ему потребуется на лечение, пока не известно.

Поезд № 354 Адлер—Пермь столкнулся со стоявшим тепловозом у станции Бряндино в Ульяновской области 22 ноября в 14.49 (мск). Несмотря на то, что машинист успел применить экстренное торможение, лобовое столкновение поездов всё же произошло. После аварии с ушибами к медикам обратились 25 чел., в том числе один ребёнок.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело. Машинисты и дежурная по станции, которая должна была развести поезд и тепловоз, прошли медосвидетельствование. Анализ показал, что женщина была пьяна, из-за чего не заметила ошибку системы.

РЖД объявила, что пассажирам будут начислены по 7 тыс., пострадавшим — по 12 тыс. баллов «РЖД Бонус». Кроме этого, пострадавшим пообещали выплатить страховую компенсацию, а в компании сообщили, что готовы взять на себя расходы на лечение. Дочь Валерия рассказала журналистам, что никто с ними не выходил на связь. Сама она тоже пока никуда не звонила, так как сейчас больше обеспокоена здоровьем отца.

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