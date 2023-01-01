Максим Артамонов Поезд Адлер — Пермь попал в аварию из-за пьяной дежурной по станции Женщина не заметила ошибку системы Поделиться Твитнуть

Дежурная, которая должна была развести между собой поезд Адлер-Пермь и тепловоз в Ульяновской области, была пьяна. Она не заметила ошибку системы.

Как сообщает telegram-канала BAZA, после того, как произошла авария, машинистов обоих поездов и дежурную по станции Бряндино отправили на медицинское освидетельствование. Проведённый анализ показал, что машинисты были трезвые, но у дежурной Светланы Стрежневой обнаружили алкогольное опьянение — 0,352 мг/л паров алкоголя выдыхаемого воздуха.

Таким образом, столкновение поездов произошло из-за сбоя системы и человеческого фактора. В день аварии сработал ложный сигнал о свободных путях, и по какой-то причине автоматика дала сбой. Но дежурная по станции, должна была отслеживать пути, чтобы не допустить столкновения поездов, не заметила этого. Во время допроса Стрежнева призналась, что перед сменой выпила алкоголь.

Напомним, поезд № 354 Адлер — Пермь столкнулся со стоявшим тепловозом у станции Бряндино в Ульяновской области 22 ноября в 14.49 (мск). Несмотря на то, что машинист успел применить экстренное торможение, столкновение поездов "лоб в лоб" всё же произошло. После аварии с ушибами к медикам обратились 25 человек, в том числе один ребёнок.

В тот же день у состава пассажирского поезда был заменён повреждённый локомотив, а техническое состояние всех вагонов проверено. Вечером того же дня, в 18:43 (мск), поезд продолжил движение по маршруту. В пути следования для пассажиров было организовано эстафетное медицинское сопровождение, то есть врачи следуют от станции к станции и прямо в дороге осматривают пассажиров. Эта мера позволяет не задерживать состав и вовремя выявлять динамику состояния пострадавших.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело.

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