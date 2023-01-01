Поезду Адлер–Пермь организовали эстафетное медицинское сопровождение РЖД предпринимают все меры, чтобы сократить время опоздания Поделиться Твитнуть

Поезд № 354 Адлер–Пермь продолжил движение по маршруту в 18:43 (мск) 22 ноября. Задержка составила около четырёх часов. Об этом сообщили в РЖД. У состава заменили повреждённый локомотив и проверили техническое состояние вагонов. В компании добавили, что РЖД предпринимают все меры, чтобы сократить время опоздания поезда.

В пути следования для пассажиров организовано эстафетное медицинское сопровождение. Ранее сообщалось, что в результате столкновения поезда с тепловозом ушибы получили 25 человек, среди которых один несовершеннолетний. Отмечается, что люди обеспечены всем необходимым, а по прибытии поезда на станцию Бугульма будет организовано питание.

В РЖД добавили, что оперативную информацию о фактическом движении поезда можно получить по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Компания уже объявила, что пассажирам поезда будут начислены по 7 тыс. баллов «РЖД бонус», а пострадавшим — по 12 тыс. баллов. Кроме того, пострадавшие получат страховую компенсацию, а РЖД готовы взять на себя расходы на лечение.

Поезд № 354 столкнулся со стоявшим тепловозом 22 ноября в 14.49 (мск) на станции Бряндино (Ульяновская обл.). Машинист успел применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

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