Алёна Бронникова Медики госпитализировали одного из пассажиров попавшего в аварию поезда Адлер-Пермь Пассажиров на Перми-II встречала оперативная бригада Центра медицины катастроф Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пассажиров поезда № 354 Адлер-Пермь, который столкнулся 22 ноября с тепловозом в Ульяновской области, на ж/д вокзале в Перми встречала бригада экстренного реагирования краевого Территориального центра медицины катастроф. По предварительной информации, в результате аварии пострадали 25 человек. В минздраве Прикамья рассказали, что за помощью к медикам обратился один мужчина.

«В Перми на вокзале Пермь-2 за медицинской помощью обратился один пассажир. Мужчина получил травмы при столкновении поезда. Валерий вспоминает два сильных удара, в момент толчка он сильно ударился», — сообщает пресс-служба ведомства.

По словам мужчины, сразу после аварии пассажиров осмотрели медики, некоторым поставили обезболивающие уколы. До Перми было организовано эстафетное сопровождение, врач регулярно делал обход и контролировал состояние пострадавших. Некоторые пассажиры не сразу смогли оценить своё состояние и обратили внимание на ушибы только спустя некоторое время.

Врач анестезиолог-реаниматолог оперативной бригады ТЦМК Дмитрий Шерстобитов отметил, что любое происшествие является нестандартной ситуацией, когда пострадавшие в первые часы испытывают шок, и не сразу могут почувствовать, что у них есть какие-то повреждения. Так как симптомы проявляются позже, осложнения в некоторых случаях могут быть тяжёлыми, и определить характер травм могут только специалисты. В связи с этим было принято решение встретить пассажиров.

Он также рассказал, что обратившемуся мужчине не потребовалась интенсивная помощь. Медики ввели ему обезболивающее и транспортировали в медицинское учреждение. Специалисты уточнят диагноз и при необходимости окажут специализированную помощь.

Напомним, поезд № 354 Адлер—Пермь столкнулся со стоявшим тепловозом у станции Бряндино в Ульяновской области 22 ноября в 14.49 (мск). Несмотря на то что машинист успел применить экстренное торможение, лобовое столкновение поездов всё же произошло. После аварии с ушибами к медикам обратились 25 чел., в том числе один ребёнок.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело. Медосвидетельствование показало, что дежурная, которая должна была развести поезд Адлер—Пермь и тепловоз в Ульяновской области, была пьяна. Она не заметила ошибку системы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.